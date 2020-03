Fristaden Christiania og den berygtede gade Pusher Street lukker lørdag klokken 12, hvor alle indgange vil blive blokeret.

Det siger talskvinde for Fonden Christiania, Hulda Mader, efter at der de seneste par solrige dage har været mange besøgende og forsamlinger på mere end 10 personer.

»Vi kan ikke styre alle de mennesker, der kommer ind udefra, og som har andre holdninger, end dem Sundhedsstyrelsen har,« forklarer hun.

B.T. besøgte torsdag Christiania ved middag og kunne ved selvsyn se, at der var store grupper af mennesker samlet i Pusher Street.

Torsdag kl. 12.45 på Cafe Månefiskeren på Christiania. Folk sad tæt, indtil personale besluttede at fjerne bordene. Vis mere Torsdag kl. 12.45 på Cafe Månefiskeren på Christiania. Folk sad tæt, indtil personale besluttede at fjerne bordene.

Flere cafeer havde lukket for indendørs gæster, men serverede for udendørs gæster.

Ved Cafe Månefiskeren var omkring 20 personer samlet udenfor, før personale senere besluttede at fjerne plankebordene.

Lukningen af Christiania sker, efter at Fonden Christiania er blevet kontaktet af politidirektøren i Københavns Politi.

»Jeg har fået en meget kraftig tilkendegivelse fra politidirektøren I Københavns Politi, som hedder, at man gerne vil have en klar tilkendegivelse af, hvad vi gør,« siger bestyrelsesmedlem i Fonden Christiania, Knud Foldschack, og tilføjer:

»Jeg har svaret, at vi bakker op om det her.«

Hvorfor lukker I først, når politiet tager fat i jer. Hvorfor gør I det ikke på eget initiativ?

»Allerede den 16. marts var vi ude at sige, 'gør nu, hvad der bliver sagt'. Følg reglerne. Det er ærgerligt, at det var et problem. Vi bestemmer ikke over den enkelte virksomhed eller de enkelte individer, der kommer. Men nu lukker vi,« siger Knud Foldschack.

De store forsamlinger på Christiania fik torsdag Københavns Politi til at bede folk om at holde sig væk:

'Vi får meldinger om, at der er rigtig mange mennesker forsamlet på f.eks. Amager Strand og Christiania. Vi forstår godt, at I vil nyde det gode vejr, men find steder hvor der ikke er andre og hold afstand,' skrev politiet på Twitter.

Opdateres...