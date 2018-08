Den 52-årige vestjyske erhvervsmand Christian Anneberg tog sagen i egen hånd, da han fredag strandede i Stansted-lufthavnen nær London på vejen hjem til Danmark.

Han valgte nemlig at booke et dansk privatfly og fylde det op med 37 andre nødstedte.

»Jeg var megatræt af at sidde derovre og ikke kunne komme hjem. Jeg ville ikke sidde derovre og rådne,« fortæller han til B.T.

Christian Anneberg var fredag sammen med sin familie på vej hjem fra en ferie, da de mellemlandende i Stansted. Det var meningen, de skulle videre med et Ryanair-fly til Billund om aftenen, men sådan skulle det ikke gå.

Flyafgangen blev aflyst, og det samme blev de næste mange afgange.

Christian Anneberg. Foto: Christian Anneberg

Efter at have tilbragt hele natten i lufthavnen blot for at få at vide, at han og familien tidligst stod til at kunne komme med et andet fly mod Danmark fem dage senere, valgte han at finde en alternativ løsning for at komme hjem.

Han ringede derfor først til én kontakt med et nordjysk privatfly.

»De havde en 19-personers flyver, som jeg bookede. Vi fandt så ud af, at vi ikke kunne have bagagen, og så var vi nødt til at finde en anden løsning,« forklarer Christian Anneberg.

Derefter ringede han til en bekendt hos DAT (Danish Air Transport, red.), der kunne skaffe ham et privatfly, der havde plads til 38 passagerer, til søndag formiddag. Sammen med en anden medpassager og en af døtrene gik Christian Anneberg på jagt efter andre strandede passagerer, som gerne ville hjem.

Blandt andet lavede de et skilt, hvorpå de skrev: 'Fly til Billund' og gik ind i afgangshallen, hvor flere hundrede sad og ventede - og ventede.

Foto: Christian Anneberg

»Man kunne mærke desperationen blandt passagerne. Det var helt vanvittigt. Der var en mand, der valgte at flyve til Sydspanien for at rejse til Nice for at flyve til Hamborg for at komme hjem med bil. Alle muligheder blev brugt,« fortæller Christian Anneberg.

»Hvis man forestiller sig, hvor meget panik der kan være i sådan en lufthavn. Børn, der var sultne og havde været vågne i halvandet døgn.«

Det gik derfor hurtigt med at få afsat pladserne i privatflyet.

Christian Anneberg lagde selv de 180.000 kroner ud, som det kostede at skaffe privatflyet, hvorefter man fandt frem til en pris på 5.000 kroner pr. passager, der ville med.

Foto: Christian Anneberg

Han fik pas-oplysningerne på hver enkelt person - hvoraf langt de fleste var danskere, kun et nygift par var fra Norge - for at sikre, at han ville få betalingen. Derfra stolede han på, at de ville overføre dem.

For sjov sagde han dog, at han ville offentliggøre deres oplysninger nede i den lokale brugs, hvis ikke han havde fået pengene senest onsdag.

Da B.T. talte med ham tirsdag aften fortalte han, at han havde fået alle pengene.

»Så der er ingen risiko for, at deres pasfoto bliver offentliggjort i Brugsen,« griner han.

Søndag eftermiddag - efter næsten to dage som strandet i Stansted - fik Christian Anneberg, hans hustru, deres to børn og de 34 andre passagerer endelig dansk jord under fødderne, da de landede i Karup. Derfra blev de kørt videre til Billund med en bus.

I fremtiden vil Christian Anneberg undgå at flyve med Ryanair.

»Folk får måske nu en anden holdning til at købe et produkt, der er så billigt. Tiden er ved at være til, at folk ikke gider støtte det der,« siger han.