Kolding var Obamaficeret fredag eftermiddag, da hundredvis af erhvervsdrivende, studerende og koldingensere var stimlet til Syddansk Universitet, hvor den tidligere amerikanske præsident var på et helt unikt besøg.

Og folk fik, hvad de havde betalt dyre summer for.

Helt op til 17.500 kroner kostede adgangen til Syddansk Universitet i dag, og med de 45 minutter, som Obama endte med at tale, sad der altså en række deltagere i salen, der endte med at betale intet mindre end 388 kroner pr. minut i selskab med den tidligere præsident.

Og dog. Med den helt dyre billet fik man også et håndtryk og et billede med Obama. Hummel-milliardæren Christian Stadil var én af dem.

»Nu kan man godt blive lidt rørstrømsk, men det var sgu specielt. Jeg har haft fornøjelsen af at møde en masse spændende mennesker, men jeg står sgu helt og ryster,« fortæller Christian Stadil ude foran Syddansk Universitet.

Den dyre billet gav altså adgang til ét håndtryk, men han fik endnu mere for pengene.

»Han tog mig sådan på skulderen og stod helt tæt. Krammede mig næsten og sagde så: 'Have a great day, sir'. Virkelig ydmyg. Det var en kæmpe oplevelse,« fortæller Christian Stadil, der også havde taget en landsholdstrøje med til Barack Obama, men som han ikke måtte få med ind for Secret Service-agenterne.

Obama var en tur i Kolding fredag eftermiddag Vis mere Obama var en tur i Kolding fredag eftermiddag

Mange i salen havde også punget 12.500 kroner ud for en 'normal' billet, der altså udelukkende gav adgang til de 45 minutter med hovedpersonen plus en håndfuld fancy pindemadder efter arrangementet.

277 kroner pr. minut med Obama løber den billet op i.

Men var han så det værd?

Det er det store spørgsmål. Man fik en - som altid - humoristisk Obama, der fik latteren frem på det sydjyske universitet, men meget improvisation var der ikke plads til.

Morten Bjørn Hansen, direktør for Business Kolding, tog plads i værtstolen og kastede så ellers spørgsmål om lederskab, verdensudfordringer og børns kompetencer efter amerikaneren.

Og han greb dem på en måde, der indikerede, at de var godkendt på forhånd.

Selvfølgelig var de det, men det gjorde bare også, at de næsten 800 fremmødte ikke fik en Obama på helt slap line, som vi ellers mange gange har set, når han har stået alene på talerstolene.

Bedst var det, da han i flere omgange stak til Donald Trump. Det affødte massiv latter i salen.

Det hele var som forventet, og på trods af manglende spontan sang eller snak med publikum var Obama, som man før har set, både indsigtsfuld, humoristisk og fængende.

Og det gik rent hjem hos publikum.

»Det var en fantastisk oplevelse - især fordi det var mere afslappende. Jeg har hørt ham tale i FN som præsident, men det her var sådan en afslappet og eftertænksom Obama,« sagde folketingsmedlem Morten Østergaard fra De Radikale efter arrangementet.

Morten Østergaard fra De Radikane var også på plads til Obama-arrangementet. Vis mere Morten Østergaard fra De Radikane var også på plads til Obama-arrangementet.

Samme opfattelse havde 71-årige Benny Langhoff, der især var glad for de morsomme bemærkninger rettet mod Trump.

»Det var en rigtig stor oplevelse. Han er en herlig gut med stor karisma. Og så har han jo et lille ben i siden på sin efterfølger, og det var sjovt,« sagde han.