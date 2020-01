Hvor mange køn findes der? Hvis du spørger LGBT Danmark er der over 30, men spørger du Christian Vigilius, der læser statskundskab på Københavns Universitet, så er der to: den biologiske kvinde og den biologiske mand.

En holdning, der bestemt ikke er populær blandt flertallet af de studerende – ja, nogen frygter faktisk at blive udstødt fra studiemiljøet, hvis de ytrer den.

»Det er dybt problematisk,« siger den 21-årige studerende, der ved siden af studiet er kirke-, kultur- og integrationsordfører i Konservativ Ungdom, og fortsætter:

»Hvad enten man vil det eller ej, så er det nok nogle mennesker, der kommer til at have en indflydelse på den politik, der bliver ført i Danmark.«

Man klarer sig ikke igennem studiet, hvis man bliver socialt udstødt Christian Vigilius

Og hvis vi skal blive i nutiden, så er det den ensidede måde at anskue kønspolitik på, der ifølge ham har en negativ effekt på miljøet på studiet.

Mange studerende vælger at melde sig ud af samtalen, når snakken falder på køn, for ikke at blive udstødt.

»Man klarer sig ikke igennem studiet, hvis man bliver socialt udstødt,« uddyber Christian Vigilius.

Nogle gange vælger han også selv at melde sig ud. Det burde være okay at have en anderledes holdning, mener han.

Mener du, at der er mere end to køn?

»Jeg har rigtig svært ved at forstå, når inkarnerede venstreorienterede tryner andre, fordi man ikke har den 'rigtige' holdning,« siger han.

Torsdag medvirkede han i en artikel på universitetets eget medie, Uniavisen, hvor netop den problemstilling blev behandlet, og her er den 20-årige studerende faktisk positivt overrasket, når han læser kommentarfeltet, for mange giver ham ret.

Den generelle holdning er her, at det er okay at være uenig, forklarer han.

»Jeg tænker netop, at universitetet er et sted, hvor der skal være plads til, at man kan tale om alt – og også være uenig.«