»Det vigtigste for en fireårig er at have det sjovt. Og ikke tænke over, hvorfor ting er, som de er.«

Ordene kommer fra Christian Pedro Jepsen. Lige nu har han en ukrainsk mor på 29 og hendes fireårige datter boende, som han nu søger selskab til.

29-årige Christian bor i en lejlighed på Islands Brygge i København sammen med sin kæreste. Og da de fik muligheden for at give husly til et par af de ukrainske flygtninge, der hver dag kommer til Danmark, slog de straks til.

»Personligt vidste jeg, at det ville være det rigtige for os. Det er en god måde at give på, hvis man har tid og ressourcer til det,« fortæller Christian.

Christian bor sammen med sin kæreste på Islands Brygge i København.

Derfor hentede parret moren Daria og datteren Solemia på Københavns Hovedbanegård mandag, hvor de efter en lang flugt ankom med tog fra Falster.

»Daria har fortalt, at de var i et bombeshelter i fire dage med sirener i baggrunden, før de kunne flygte fra Polen og blive kørt til Danmark. Så skræmmende,« siger Christian.

Kommunikationen mellem dem er lidt en udfordring, da ukrainernes engelskkundskaber er begrænsede. Men det har de nu fundet en løsning på.

»Vi bruger Translate til at oversætte, og det bliver nemmere og nemmere med tiden. Vi forsøger også at lære de vigtigste ord på ukrainsk, men det er et svært sprog,« forklarer Christian.

Og at komme til Danmark er da heller ikke let for en ukrainer.

Daria og Solemia tør ikke forlade lejligheden på Islands Brygge, fordi de ikke kender området og er bange for, at de ikke vil kunne finde tilbage igen.

Derfor har Solemia kun sin mor at lege med, og det vil Christian gerne ændre på. Derfor søger han en legekammerat, der bor omkring Islands Brygge, til hende.

»Jeg kan se på hende, at hun elsker andre mennesker. Hun er åben, energisk og glad, så det kunne være sjovt, hvis der var andre at lege med. Og det behøver nødvendigvis ikke være en ukrainer,« siger Christian og fortsætter:

»Jeg er positivt overrasket over, hvor glad hun er, når man tænker på, hvad hun har oplevet. Hun er virkelig glædens midtpunkt, når man kommer hjem fra arbejde.«

Glæderne ved at have mor og datter boende er, ifølge Christian, mange. For eksempel hygger de sig med spil og spiser aftensmad sammen hver dag. Og her er der både danske såvel som ukrainske retter på menuen.

»Moren er meget ydmyg og vil helst ikke spørge for meget om hjælp. Derfor kan hun godt lide at bidrage ved at lave nogle lokale madretter til os. Hun vil også gerne finde et arbejde, hvor hun kan tage sig af ukrainske børn, fordi hun er folkeskolelærer,« fortæller Christian.

Hans håb er, at de skal føle sig trygge og som en del af familien. Tage af køleskabet, når de er sultne. Tænde for fjernsynet, når de har lyst. Men den hjemfølelse tager tid.

»Vi er fremmede mennesker for dem, så der vil altid være en barriere. Men vi tager små skridt ad gangen og håber, de vil føle sig mere og mere trygge,« siger Christian, der derfor endnu ikke har spurgt ind til resten af familien i Ukraine.

»I forgårs videochattede de med en bror, som befinder sig i Ukraine, der havde fødselsdag. Det er det eneste, vi ved om familien. De skal fortælle, hvad de vil, i deres tempo,« fastslår Christian.