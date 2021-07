»Det er rigtig hårdt at sidde og føle sig som en dårlig forælder, fordi man utilsigtet udsætter sine børn for fare,« siger Christian Straszek til B.T.

Han sidder med en knude i maven, hver gang det har regnet. Han frygter, at hans to små børn falder i og drukner i de dybe vandtrug, der er anlagt ude foran familiens hus for at aflede regnvand.

Da han for to år siden flyttede ind i et nybygget hus i Godthåb syd for Aalborg, stolede han på, at bygherren udførte arbejdet forsvarligt.

Inden han købte huset, så det også fornuftigt ud i papirerne.

Der er meget fyldte trug – så der skal ikke meget til, før der kan ske en drukneulykke Christian Straszek

»Vi havde et godt indtryk af bygherren. Og det var netop en stor del af grunden til, at vi købte et hus, der ikke stod færdigt endnu. Man stoler på, at det, man får, stemmer overens med det, der står i papirerne,« siger Christian Straszek, der er far til to små børn på to og fire år.

Men hvad han så i papirerne, skulle vise sig ikke at stemme overens, med hvad han fik.

Bygherren havde nemlig på det tidspunkt afleveret et forslag til kommunen om, hvordan regnvandet skulle afledes fra familiens nye hus samt de øvrige otte huse på den lille vej.

Og det var altså på en helt anden måde, end den familien Straszek var blevet præsenteret for i salgsmaterialet.

»Efter vi havde overtaget huset, blev der lavet dybe trug langs vejen. Vi er noget forundret over det. Bygherre kom også ad flere omgange og anlæggede en vold langs vores have og gjorde ligeledes vores haven skæv og deform. Det er vi uforstående over for, da det ikke har været en del af salgsmaterialet,« siger Christian Straszek.

Foto af trugene, der er anlagt ude på vejen foran huset, som Christian frygter, at hans to små børn falder i. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Foto af trugene, der er anlagt ude på vejen foran huset, som Christian frygter, at hans to små børn falder i. Foto: PRIVATFOTO

Familien var igennem lokalplanen godt klar over, at der ville blive etableret et LAR-anlæg, hvilket de var glade for, fordi det er bedre for miljøet. Et LAR-anlæg er en alternativ måde at skille sig af med regnvand. Det får noget af regnvandet til at sive ned i jorden og etablerer et opsamlingssted, hvor regnvandet kan føres hen hvis nødvendigt.

Men måden, man valgte at anlægge dette LAR-anlæg, var helt modstridende normal praksis. Det fastslår professor på Aalborg Universitet på Institut for Byggeri og Anlæg, Michael Rasmussen over for TV 2 Nord.

»Anlægget virker ikke efter hensigten. Når trugene er helt fyldt med vand, så skal der ikke meget til, før der kan ske en drukneulykke – vi er ikke trygge ved det,« siger Christian Straszek til B.T. og fortsætter:

»Det ville være oplagt, at vores børn kunne lege og køre på løbehjul sammen på vejen. Det er en lille lukket vej hvor langt de fleste husstande har små børn. Men vi tør ikke lade dem lege der uden opsyn.«

Vi føler, at vi er kommunens grimme ælling - de vil ikke hjælpe os - de vil bare helst glemme, at vi eksisterer Christian Straszek

Allerede månedsvis inden familien flyttede ind, havde kommunen godkendt måden, hvorpå man ville anlægge LAR-anlægget. Og det undrer Christian Straszek:

»Det undrer mig, hvorfor det ikke er stoppet i tide, men at man i stedet tilkendegiver overfor bygherre, at man ikke har yderligere kommentarer til løsningen.«

Han kan ikke forstå, hvorfor kommunen ikke vil trække tilladelsen tilbage – det er i de i deres gode ret til, mener han, nu hvor han har dokumenteret, at anlægget ikke virker.

Christian Straszek har brugt adskillige timer, dage og uger det sidste halvandet år på at forsøge at få nogen til at tage ansvar for det ifølge ham farlige anlæg.

»Det har haft store personlige omkostninger. Det er rigtig hårdt at sidde og ikke føle sig som en god forælder, fordi man utilsigtet udsætter sine børn for at falde i de her huller - hver gang de kører tur på løbecykler, udsætter man dem for risiko,,« siger han.

Her ses regnvandet ved soklen foran Christians hus Foto: PRIVATFOTO Vis mere Her ses regnvandet ved soklen foran Christians hus Foto: PRIVATFOTO

Selvom kommunen har givet tilladelse til at anlægge LAR-anlægget, har de ikke givet en ibrugtagningstilladelse, hvilket betyder, at familien i princippet bor ulovligt.

»Vi føler, at vi er kommunens grimme ælling – de vil ikke hjælpe os – de vil bare helst glemme, at vi eksisterer.«

Men Christian Straszek giver ikke op.

»Jeg kommer ikke til at slippe det her, før trugene er væk.«