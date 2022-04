»Det her … Det er grådigt.«

Som selvstændig erhvervsdrivende har Christian Montez med nød og næppe kæmpet sig gennem coronakrisen. Men nu skal han betale prisen for sin frisørsalons overlevelse.

For at kunne klare sig gennem to nedlukninger under coronapandemien har salonejer Christian Montez lånt 356.000 kroner af staten.

Han valgte nemlig at beholde sine to ansatte, så de ikke skulle mistet deres job og eksistensgrundlag og for at vise 'samfundssind' – vel vidende at det ville koste ham mange penge.

»Jeg ville undgå, at nedlukningerne skulle gå ud over mine ansatte og deres familier. Og så har jeg prøvet at indrette mig så godt, som jeg kunne. Jeg har brugt ti år på at bygge en god forretning op, men den blev slået tilbage fra start,« fortæller Christian, der ejer Frisør Montez i Hinnerup ved Aarhus.

Coronakrisen har altså kostet Christian dyrt. Eksempelvis blev han nødt til at sælge både sin hest og bil.

»Jeg gik markant ned i løn, fordi hjælpepakkerne i mere eller mindre grad kun var tillagt de ansatte, og ikke virksomhedsejerne. Igen udviste jeg 'samfundssind' selv det kostede kassen.«

Og nu mener Christian, at han på bagkant af coronakrisen bliver straffet. Hjælpepakke-pengene skal nemlig betales tilbage. Og lidt ekstra til.

Tilbagebetaling af hjælpepakker Et bredt flertal af Folketingets partier blev 9. september 2021 enige om at udskyde tilbagebetalingsfristerne for to coronalån til 1. april 2022. Samtidig blev perioden for afdragsordninger udvidet hos Skatteforvaltningen til 24 måneder. Helt konkret betyder aftalen, at man har udskudt tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, således at de skal tilbagebetales den 1. april 2022. Udskydelsen af betalingsfristen giver virksomhederne tid til at afvikle eksisterende gæld og oprette en samlet afdragsordning hos Skatteforvaltningen. Derudover valgte man i en midlertidig periode at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på Skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder med en rente på 0,7 procent per måned. Kilde: Skatteministeriet

»Jeg betaler pengene tilbage over 24 måneder, fordi jeg ikke har råd til at gøre det over 12, som ellers er rentefrit. Men det er ikke en mulighed for mig,« fastslår Christian.

Og fordi hans afdragsordning på Skattekontoen lyder på to år i stedet for ét år, skal han betale en rente på 0,7 procent per måned. Og det er her, at kæden hopper af for frisøren.

»Jeg skal som lille virksomhed betale 25.000 kroner i renter. Det er altså mere end 1.000 kroner om måneden alene i renter. Man fristes næsten til at tro, at det er planlagt spil for at tjene penge på de små erhvervsdrivende, som i den grad har kæmpet sig igennem denne krise,« siger han.

»Misforstå mig ikke. Jeg er taknemmelig over muligheden for lånepakker, der har hjulpet virksomheden gennem krisen. Men jeg er dybt rystet og skuffet, fordi det ikke er en måde at holde hånden under virksomheder.«

Ifølge Christian er det altså ikke de små virksomheder, man hjælper, men derimod bankerne med at tjene endnu flere penge.

»Jeg tør næsten ikke at tænke på, hvor mange penge de danske banker kommer til at tjene, når man gør de samlede antal lånepakker op, som udgør 22 milliarder kroner,« siger han.

Og så påpeger frisøren desuden, at han – som prikken over i'et – ikke kan trække renteudgiften fra i virksomheden.

»Det vil rundt regnet sige, at jeg skal finde 150 hoveder ekstra at klippe, vel at mærke i min fritid, for at kunne betale renterne. Det er helt absurd, at man får det til at lyde som om, at man hjælper de danske virksomheder og holder hånden under dem, for det er direkte løgn,« afslutter han.

Ifølge skatteminister Morten Bødskov, har Finans Danmark og Folketinget givet håndslag på, at bankerne vil tilbyde virksomheder lån på rimelige vilkår.

»Under pandemien har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier stillet knap 600 milliarder kroner til rådighed for virksomhederne i form af øget likviditet. Hensigten har hele tiden været, at vi skal tilbage til en almindelig situation, hvor virksomheder, der har brug for likviditet, går i deres bank og får et lån. Den ambition deler Finans Danmark, og derfor har vi givet hinanden håndslag på, at bankerne vil tilbyde virksomhederne lån på rimelige vilkår.«

Det sagde Morten Bødskov 9. september 2021 i aftalen om udfasning af likvidtetstiltag på skatteområdet.