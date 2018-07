»Skal de hunde virkelig angribe et barn, før der sker noget?«

46-årige Christian Vindeløv Jensen er rystet, efter et nyt angreb af en stor hund på vejen Månen lidt syd for Bjerringbro er blevet meldt til politiet. For fire måneder siden blev han selv angrebet af ikke bare en, men to store hunde på præcis det samme sted, mens han kom cyklende på sin racer.

»Pludselig mærkede jeg et smæld i mit venstre baglår. En sort hund, som jeg slet ikke havde set, havde bidt bidt mig,« siger Christian Vindeløv Jensen om angrebet 8. marts.

Christian Vindeløv Jensen blev angrebet af to hunde og bidt to gange under en cykeltur. Foto: Privat Vis mere Christian Vindeløv Jensen blev angrebet af to hunde og bidt to gange under en cykeltur. Foto: Privat

Kort forinden havde han bemærket en lysebrun hund, der gøede ad ham. Det havde cykelentusiasten oplevet mange gange før, så han tog ikke notits af det, før det var for sent.

»Hundene fortsatte med at jage mig. Den sorte hund bed mig også i venstre ankel, før jeg fik rystet dem af og kunne cykle hjem,« siger han.

Efterfølgende tog Christian Vindeløv Jensen på Viborg Sygehus, hvor han fik en stivkrampe-vaccination. Han anmeldte også hundeangrebet til politiet.

»Jeg er glad for, at det var mig og ikke et barn, de angreb. Ellers havde de jo siddet i halsen på barnet,« siger Christian Vindeløv Jensen.

Sådan ser såret efter hundebiddet på Christians ankel ud i dag, mere end fire måneder efter angrebet. Foto: Privat Vis mere Sådan ser såret efter hundebiddet på Christians ankel ud i dag, mere end fire måneder efter angrebet. Foto: Privat

10 dage efter angrebet delte han billeder af sine flåede cykelbukser på Facebook. Flere brugere påpeger, at hundene før har angrebet forbipasserende. Derfor savner Christian Vindeløv Jensen konsekvens fra politiets side - især efter at der 22. juli er anmeldt et nyt angreb samme sted.

Lokalpolitiet i Viborg understreger overfor B.T. at de tog affære, da Christian Vindeløv Jensen anmeldte hundeangrebene.

»Efter anmeldelsen skred vi til bødestraf på 4.000 kroner for overtrædelse af hundelovens paragraf 6 og påbud om, at den hund, der bed anmelderen, er iført mundkurv og i snor, når den opholder sig udendørs,« siger politikommissær Poul Østergaard og understreger, at de pågældende hunde ikke er kamp- eller muskelhunde, som blev gjort ulovlige i Danmark i forbindelse med indførelsen af hundeloven i 2010.

Han bekræfter, at politiet har modtaget en ny anmeldelse, som nu bliver efterforsket.

»Hvis der er tale om en gentagelse, vil ejeren som minimum blive straffet med en bøde,« siger Poul Østergaard og understreger, at han endnu ikke kender den nye sag i detaljer.

Sådan ser såret efter hundebiddet på Christians lår ud i dag, mere end fire måneder efter angrebet. Foto: Privat Vis mere Sådan ser såret efter hundebiddet på Christians lår ud i dag, mere end fire måneder efter angrebet. Foto: Privat

Hvor mange anmeldelser om angreb af de to hunde har I fået?

»Vi ved, det er sket før, og kender både ejeren og hundene. Der går rygter om andre angreb, men de er ikke blevet anmeldt, og så kan vi ikke reagere på dem.«

Fakta Sådan er hundelovgivningen i dag Siden 1. juli 2010 har den såkaldte hundelov - bekendtgørelse af lov om hunde - skærpet kravene til blandt andet hundes opførsel. I samme ombæring blev det ulovligt at holde 13 hundetyper, der alle går under prædikatet kamphunde i daglig tale. Efter en ændring af loven i 2017 skal en ulovlig hund ikke længere skal aflives automatisk, hvis dens udenlandske ejer har taget den med til Danmark i god tro. Når hunde aflives i Danmark som følge af deres opførsel gøres det ud fra følgende paragraffer: § 6 Stk. 2. Hvis en hund har forvoldt skade på et menneske eller anden væsentlig skade, hvis hundens eller besidderens adfærd er af en sådan karakter, at den er egnet til at skabe frygt i sine omgivelser, eller hvis der i øvrigt er grundlag for at antage, at den pågældende hund kan være farlig for sine omgivelser, kan politidirektøren 1) give besidderen pålæg om, at den ejendom, hvor hunden holdes, skal være indhegnet af et hegn på op til 1,8 meter i højden, der skal være forsynet med en sluselåge, 2) give besidderen pålæg om, at hunden kun må luftes af besidderen eller af andre navngivne personer over 18 år og ikke må luftes sammen med andre hunde, 3) give besidderen pålæg om, at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i bånd, herunder pålæg om, at hunden skal føres i et bånd, der højst er 2 m langt, eller skal være forsynet med forsvarlig, lukket mundkurv eller begge dele, eller 4) træffe afgørelse om at lade hunden aflive § 6 Stk. 5. Hvis en hund ved et overfald har skambidt et menneske eller en anden hund, skal politidirektøren lade hunden aflive.

Hvorfor har I ikke aflivet hundene, når de nu flere gange har angrebet forbipasserende?

»Det har der ikke været hjemmel for i hundeloven. Den ene hund har bidt et menneske, men der var ikke tale om skambid. Til gengæld kan der med den nye anmeldelse være tale om gentagende overtrædelser, som i yderste konsekvens kan føre til, at hunden skal aflives. Men det er en sanktion, vi helst vil undgå. Hvis det overhovedet er muligt foretrækker vi at løse sådanne sager i samarbejde med ejeren, så det ikke kommer til at gentage sig.«

»En anden udfordring er bevisbyrden. Når der er tale om to hunde, er det svært for os bevise, hvilken hund, der gør hvad. Og vi skal være sikre, før vi kan skride til sanktioner,« siger Poul Østergaard og tilføjer, at politiet har været i dialog med de to hundes ejer.