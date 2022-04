»Hvad laver ham der? Pas lige på,« siger Christian Sødergren til sin hustru fra passagersædet.

En modkørende hvid bil er længere fremme begyndt at trække ud mod midten af sporet. Herfra går det pludselig hurtigt.

Den kører direkte mod dem.

»Vi skriger begge.« Og så sker sammenstødet.

I torsdags kørte de to biler sammen i en alvorlig ulykke i Stenløse på Sjælland, tre personer endte på hospitalet.

En af dem var 42-årige Christian Sødergren, som blev alvorligt skadet og derfor hentet af en helikopter og fløjet til Rigshospitalet.

Fra sin hospitalsseng, hvor han nu ligger med hoftebrud og syv brækkede ribben, genfortæller han til B.T., hvad der skete den eftermiddag.

Det er hårdt at tale om, forklarer han, men han håber, at historien når ud til én bestemt kvinde, som hjalp ham.

Tilbage på ulykkesstedet kaster det voldsomme sammenstød Christian Sødergren og hustruens bil ud på marken langs Krogholmvej.

På det tidspunkt er brandvæsenet, ambulancerne, politiet og helikopteren endnu ikke tilkaldt.

Christian Sødergren flår sin sele af og kravler ud af bilen. Han ligger på alle fire på marken med ubeskrivelige smerter og råber efter sin kone.

Men hun svarer ikke, og bekymringen overvælder ham. Anden gang han råber, er der svar.

»Jeg er her,« svarer hun.

Med besvær bevæger Christian Sødergren sig over til den anden side af bilen, men falder om på marken på grund af smerterne.

»Det er det, som sidder psykisk i mig nu. Jeg kunne ikke komme hen og hjælpe hende,« siger han.

Heldigvis kommer flere vidner hurtigt til for at hjælpe. Nogen af dem tager sig med det samme af Christian Sødergrens hustru, som blev lettere kvæstet ved ulykken.

Helikopteren hentede Christian Sødergren fra ulykkestedet og fløj ham til Rigshospitalet. Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Helikopteren hentede Christian Sødergren fra ulykkestedet og fløj ham til Rigshospitalet. Foto: Byrd/Steven Knap

Andre løber hen til Christian Sødergren og beroliger ham med, at hans kone efter omstændighederne har det godt. Hun er ved bevidsthed, og det samme er han.

Kort efter lander den gule helikopter ved ulykkesstedet og redningspersonalet fortæller, at det er Christian Sødergren, som skal med til Rigshospitalet.

»Det gik op for mig, at det måtte være alvorligt med mig. Men samtidig vidste jeg så, at min hustru ikke var mere tilskadekommen end mig.«

En kvinde, som Christian Sødergren tydeligt husker fra ulykken, sad ved siden af ham på marken og holdt hans hoved, indtil ambulancerne ankom.

Det er hende, som han håber at få kontakt til.

»Jeg vil rigtig gerne stå over for dem, som hjalp os, og sige ordentligt tak,« forklarer Christian Sødergren.

Hjalp du Christian Sødergren efter ulykken kan du skrive til matu@bt.dk.

Det er allerede lykkedes ham at få kontakt med et ægtepar og to brødre, som hjalp ved ulykken, men endnu ikke den kvinde, der holdt hans hoved

Tre dage efter ulykken ligger Christian Sødergren stadig på Rigshospitalet, mens hans hustru er vendt hjem til deres to døtre i Ølstykke.

»Vi siger nu hver dag til hinanden, at vi er taknemmelige for, at vi lever.«

Christian Sødergren har ikke kunne få oplyst af politiet, hvad der er sket med passageren i den modkørende bil.