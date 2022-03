Chris Amdisen står klar med en blodårer, som blodbankerne hellere end gerne må tappe løs fra.

Men det må de ikke – heller ikke, selvom de mangler donorer.

For ifølge lovgivningen må bloddonorer ikke have haft sex med en anden mand de sidste fire måneder, hvis de skal donere blod.

Som gift homoseksuel mand udelukker det Chris Amdisen fra at donere blod.

»Jeg er en gift mand, som kun har sex med den samme mand. Jeg kan ikke se, hvordan risikoen er større ved mig end ved en ung fyr, der har sex med en ny kvinde hver uge,« siger Chris Amdisen og uddyber:

»Jeg føler mig diskrimineret. Jeg føler mig uvelkommen, og det får mig til at føle mig beskidt. Som om mit blod ikke er godt nok, men den unge mand der har sex med en ny hver weekend, hans blod er rent og godt nok.«

I Danmark er reglerne sådan, at homoseksuelle gerne må donere blod – men kun, hvis de ikke har haft sex med en mand de sidste fire måneder.

»Man skærer alle over en kam og definerer homoseksualitet som risikoadfærd. Min seksualitet er ikke en risikoadfærd. Det irriterer mig, at jeg ikke kan få lov til at hjælpe på grund af det,« fortæller han.

Chris Amdisen arbejder til dagligt som læge i Aarhus, og han savner de faglige argumenter for, at homoseksuelle mænd, der kun har én partner, ikke må donere blod.

»Jeg tror, der er større risiko for, at jeg bliver smittet, i mit arbejde som kirurg, end jeg har i mit seksualliv derhjemme,« siger han.

Bør homoseksuelle med en fast partner kunne donere blod?

Derfor har han nu oprettet et borgerforslag for at ændre reglerne.

»Det er en principiel irritation, som jeg har haft gennem flere år. Jeg kan se, de leder efter bloddonorer, men jeg kan ikke få lov.«

»Jeg donerede blod, da jeg var yngre, inden jeg kom ud som homoseksuel. Men ja, så kunne jeg jo ikke få lov til det mere efter det,« forklarer Chris Amdisen.

Borgerforslaget, der hedder ‘Stop diskrimination ved bloddonation! Lad alle i fast forhold donere blod, uanset seksuel overbevisning eller køn’, har på lidt under to måneder fået 7.652 støtter.

»Jeg ved ikke, hvor mange bloddonorer, man reelt kan få ind på det her, men det er en principiel sag for mig.« siger Chris Amdisen.

Han savner nemlig nuancer i reglerne, og han forstår ikke, hvorfor man i Danmark er så bange for at inkludere homoseksuelle.

I Danmark får man ingen penge for at donere blod, og han mener dermed ikke, at der er et incitament for at lyve om, om man har en såkaldt 'risikoadfærd'.

»Jeg ved godt, der kan være en risiko for hiv og aids som homoseksuel. Men jeg har jo sex med én mand. Det ville give mening, hvis alle mænd og kvinder skulle svare på, om man har haft analsex med en ny partner de sidste fire måneder.«

»Jeg er jo læge, så jeg er helt med på, at patienterne er det vigtigste. Jeg savner bare, man undersøger, hvornår man reelt har såkaldt ‘risikoadfærd’, for jeg er meget tvivlende over for, at jeg hører under den kategori,« afslutter han.