Fanger med udenlandsk baggrund er i massivt overtal bag tremmerne i Københavns fængsler.

Af de 637 fanger har under en tredjedel af de indsatte dansk oprindelse – helt præcist 32,2 procent.

Resten af fangerne er indvandrere, efterkommere og udlændinge, viser en opgørelse, som Justitsministeriet tirsdag sendte til Folketingets retsudvalg.

»Det er et resultat af, at bandepakken virker, at de her mennesker er væk fra gaden og sidder med lange fængselsdomme,« siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Han stod som justitsminister i 2017 bag den tredje bandepakke med hårdere straffe kaldet 'Bander bag tremmer'.

Netop nu sidder Folketingets partier og forhandler om et nyt politiforlig, og der har Søren Pape Poulsen et ønske om, at man kigger bandepakkerne igennem og undersøger, om der er behov for hårdere straffe eller nye værktøjer til politiet.

»De kriminelle udvikler hele tiden nye metoder. Politiet ved, hvad der virker, og hvis de har brug for nye redskaber, så er min tilgang umiddelbart, at politiet skal have dem,« siger Søren Pape Poulsen.

Også på landsplan er fanger med udenlandsk baggrund i overtal i landets lukkede fængsler og arresthuse.

De nye tal vidner om en stor overrepræsentation af kriminelle blandt indvandrere og efterkommere.

Til sammenligning udgør de nemlig kun omkring 13,3 pct. af befolkningen ifølge Danmarks Statistik.

Justitsminister Nick Hækkerup er klar til at se på, om politiet mangler værktøjer.

»Det er en skræmmende udvikling, at over halvdelen af de indsatte i landets lukkede fængsler og arresthuse i dag er indvandrere, efterkommere eller udlændinge – og den udvikling er særligt markant i Københavns fængsler,« siger Hækkerup og tilføjer:

Her er Københavns fængsler De københavnske fængsler tæller: Vestre Fængsel

Polititorvets Arrest

Nytorvs fængsel

Desuden samarbejdes der med Blegdammes arrest Der sad i alt 637 indsatte i fængsler, da opgørelsen blev lavet af Kriminalforsorgen 5. november 2019. Kilde: Justitsministeriet

»Vi skal fortsætte med at slå hårdt ned på banderne, og hvis politiet mangler værktøjer i den forbindelse, så er regeringen klar til at se på det.«