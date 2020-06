Normal-butikkerne er onsdag eftermiddag ude og tilbagekalde et chokoladeprodukt ved navn Nusello.

Mærkningen på pakken er nemlig mangelfuld, og det kan få konsekvenser hvede-allergikere.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Helt konkret indeholder Nusello-chokoladerne, som er et chokoladeovertrukket nødeprodukt, allergenet hvede.

Dette er dog ikke fremhævet korrekt på den danske forpakning.

Derfor kan forbrugere, der lider af allergi eller intolerance over for hvede, risikere at blive syge, hvis de spiser produktet.

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere, som har købt produktet, til enten at kassere det, eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.

Der er tale om henholdsvis 'Nusello Choco & Nut' og 'Nusello Caramel &Nut' med bedst-før-datoen 15/08/20.

Chokoladerne bliver solgt i Normal butikker landet over.