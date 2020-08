Havbunden i Limfjorden er fuld af såkaldte spøgelselsnet - gamle fiskenet, som er blevet dumpet i havet til fare for livet på bunden.

Og på bare to uger har frivillige i foreningen ‘Levende hav’ samlet intet mindre end 300 af slagsen op fra Limfjorden - sammen med tusindvis af døde dyr, der hang fast i nettene.

Det fortæller Kurt Svennevig Christensen, der selv har været med til at indsamle nettene, til ‘Go’ morgen Danmark’.

»Alle ved godt, at det her er et problem. Problemet er bare, at alle ikke har gjort det, de burde gøre og få dem fjernet,« lyder beskeden fra Kurt Svennevig Christensen.

Spøgelsesnet i Limfjorden. Foto: Jesper Appel Jensen Vis mere Spøgelsesnet i Limfjorden. Foto: Jesper Appel Jensen

Over for TV 2 fortæller Kurt Svennevig Christensen, at han både er overrasket og forarget over at have fundet så mange net i havet.

De såkaldte spøgelsesnet – fiskenet, som ikke er samlet op – er til skade for livet i de danske farvande.

Det kan både være fisk, hummere, krabber, men også eksempelvis sæler, der bliver fanget i nettene, og det kan altså få fatale konsekvenser.

Biolog Mogens Gissel Nielsen var også med ude for at samle spøgelsesnet i Limfjorden.

Han forklarer i Go' Morgen Danmark, at især krabber er i stor fare for at miste livet i de farlige net – på ubarmhjertig vis. Der kan nemlig gå op til et halvt år, før de dør af sult.