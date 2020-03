Coronavirussen har hærget i Danmark de seneste uger, hvor borgerne har fået besked på at holde afstand til hinanden.

Alligevel er der nogle danskere, der ikke gør, som myndighederne siger. Det synes Elisabeth Engel Storm i hvert fald ikke.

Og det bunder i en indkøbstur i den lokale Rema 1000. Det fortæller hun til B.T.:

»Jeg bor i en lille by, hvor der i forvejen er lidt plads i Rema 1000. Derfor gør det mig sur, at folk skal handle to til tre personer sammen, mens de står i midten af det hele og diskuterer deres indkøbsseddel.«

Elisabeth Engel Storm. Vis mere Elisabeth Engel Storm.

Elisabeth Engel Storrm bor i Kvistgård, der ligger sydvest for Helsingør. Hun arbejder til dagligt på et plejehjem.

Grundet hendes arbejde ved hun, hvor udsatte ældre mennesker er. Derfor irriterer det hende, at folk handler sammen:

»Jeg bliver ked af, når to ældre borgere har deres barnebarn med nede og handle, mens de går og fylder det hele,« siger Elisabeth Engel Storm og fortsætter:

»Og når jeg så beder dem om at holde afstand til mig, bliver de bare provokerende og går tættere på. Det er ærgerligt, fordi det går ud over os alle sammen i sidste ende.«

Hun beskriver den lokale Rema 1000 som et sted, hvor der bare er to meter mellem køle- og frysedisken.

Elisabeth Engel Storm har nu en opfordring til danskerne:

»Vi skal passe på hinanden. Derfor skal vi tilbyde de ældre at handle for dem, mens de skal tage imod vores hjælp,« slutter hun overfor B.T.

Hun understreger i løbet af interviewet, at hun er meget forsigtig, når det kommer til coronavirussen, fordi hun arbejder på et plejehjem.

Elisabeth Engel Storm er chokeret over folks opførsel i Rema 1000. Foto: ERIK REFNER Vis mere Elisabeth Engel Storm er chokeret over folks opførsel i Rema 1000. Foto: ERIK REFNER

Elisabeth Engel Storm var så chokeret efter turen i Rema 1000, at hun prøvede at råbe hele Kvistgård op.

Det skete i en privat Facebook-gruppe, hvor hun opfordrede hendes medborgere til at løfte i flok.

I opslaget, som kun kan ses, hvis du er medlem af Facebook-gruppen, påpeger hun, at butikker som Rema 1000 er hverdagens helte, fordi de er med til at få Danmark til at køre rundt.

Elisabeth Engel Storm synes dog, at langt de fleste er gode til at holde afstand.