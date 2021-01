Festen sluttede ikke, da 22 thailændere og 89 udlændinge, heriblandt én dansker, blev anholdt i Thailand.

Det var på baren Three Sixty på den populære ferieø Koh Phangan i det sydlige Thailand, at en stor forsamling blev anholdt tirsdag aften. Heriblandt en dansker, bekræfter Udenrigsministeriet over for B.T.

Men helt overraskende og chokerende fortsatte festen på politistationen.

Det skriver flere medier, blandt andre Bigworldtale.com, Latestly.com og det thailandske medie Stickboybb.com.

»Det er en fængselsfest, YO!,« bliver der sagt i videoen, hvilket både øl og dans skriver under på, at det i den grad er. Videooptagelserne viser backpackere, der slapper af, ryger, spiller musik og ignorerer regler for social afstand.

Siden april sidste år har Thailand været lukket for turister på grund af coronapandemien, og det er ulovligt at mødes i større forsamlinger.

Og man skulle ellers ikke tro, at der er meget at fejre og feste for på politistationen. Overtrædelse af loven i Thailand straffes nemlig med fængsel i op til to år samt en bøde på over 8.000 kroner.

