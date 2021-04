Sikkerhedsmyndigheder i USA fraråder at bruge Peloton-løbebånd i nærheden af ​​børn.

Det gør de, efter løbebånd af mærket Peloton har været skyld i en række alvorlige ulykker – herunder et dødsfald.

Det skriver BBC.

Derfor lyder det nu fra sikkerhedsmyndigheder i USA, at de opfordrer ejere af et løbebånd af mærket Peloton til straks at holde op med at bruge produktet, hvis de har børn eller kæledyr i hjemmet.

Forbrugerproduktsikkerhedskommissionen (CPSC) udsendte lørdag en advarsel og lagde en video på Twitter af et barn, der trækkes under en af maskinerne.

Dertil teksten »Stop Using the Peloton Tread+.«

Stop Using the Peloton Tread+ pic.twitter.com/afRBom78qo — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) April 17, 2021

CPSC har noteret 39 hændelser, der involverede Peloton Tread+.

Firmaet bag løbebåndet, Peloton, tager dog afstand fra CPSCs advarsel og kalder den »unøjagtig og vildledende«.

Dette til trods for at Peloton selv bekræftede dødsfaldet i sidste måned og kommunikerede ud, at børn skulle holde sig væk fra maskinerne.

Peloton sagde desuden i en pressemeddelelse, at maskinen var »sikker for medlemmer at bruge i deres hjem og leveres med sikkerhedsinstruktioner og advarsler for at sikre dens anvendelse«.

Derudover anbefaler virksomheden, at ejere af maskinen ikke lader børn under 16 år bruge løbebåndet og til enhver tid holder børn, kæledyr og genstande væk fra løbebåndet.

Peloton sælger cykelmaskiner og løbebånd, der kan tilsluttes online til virtuelle fitnesstimer.

Virksomheden har ifølge BBC vækstet markant under coronakrisen.