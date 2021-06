En fodgænger gjorde et afskyeligt fund i fredags, da han ved en rasteplads i Vrå fandt en lufttæt plastikkasse med fire katte i. Tre killinger og en voksen kat. Det skriver Nordjyske.

Den stærke sol og iltmanglen havde desværre allerede kostet en af killingerne og den voksne kat livet.

De to sidste killinger var i live, men kun lige akkurat. Derfor kontaktede finderen politiet, som kørte dyrene til dyrlæge i Hjørring.

»Det er virkelig dyremishandling på groveste niveau. Det må vi sige. De katte har ikke haft en jordisk chance for noget som helst,« siger Karina Fisker, internatleder ved Nordjyllands Internat og Pension i Hjallerup, som senere tog imod kattene.

Den ene af de to killingers liv stod ikke til at redde. Den sidste killing har overlevet og har det nu godt efter omstændighederne.

Karina Fisker forklarer til Nordjyske, at killingen nu er i pleje hos en erfaren plejefamilie, som sørger for at killingen spiser og drikker hver tredje time.

Dyrenes Beskyttelse har nu anmeldt sagen, da organisationen mener, at der er tale om grov dyremishandling. Karina Fisker forklarer dog, at det er meget sjældent, at de skyldige bliver fundet.

Karina Fisker forklarer, at hvis man er ejer af nogle dyr, så er det en meget bedre løsning at kontakte et internat fremfor at efterlade dyret et sted, hvor det risikerer en pinefuld død.