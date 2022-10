Lyt til artiklen

Tirsdag morgen stod en flok skoleelever klar med rygsæk på stationen i Holsted. De skulle på lejrtur.

Men klokken lidt over syv fik de sig en slem forskrækkelse.

Ifølge skoleleder på Højmarkskolen i Holsted, Lone Christina Clausen, råbte nogle af eleverne: 'ryk til siden, ryk til siden', kort før en af skolens 9.-klasses elevers skoletaske blev ramt af et gennemkørende tog med høj fart. Det skriver JydskeVestkysten.

Rygsækken blev ramt og ifølge øjenvidner blev eleven slynget op i luften, før han landede på jorden, hvor han brækkede skinnebenet og fik flere knoglebrud i foden.

»Sådan en kraft fra et tog, der kommer kørende med høj fart. Det tror jeg slet ikke, man kan forestille sig. Så det er en kæmpe lettelse, at der ikke skete mere med eleven,« siger skolelederen.

Lone Christina Clausen fortæller yderligere, at man har været i kontakt med den pågældende elevs forældre.

Hun forklarer, at han har det så godt, som man kan have det, efter at have været i sådan en ulykke.

Bortset fra sit brækkede skinneben og flere brud i den ene fod, håndterer eleven ifølge hende det ganske pænt.

Lejrturen er efterfølgende blevet udskudt til uge 10 næste år. Og for eleverne kommer skoledagen i morgen til at gå med at tale oplevelsen igennem i fællesskab og tale det hele igennem på en tryg måde.