Der udspillede sig noget af et drama i Odense Zoo søndag. Chimpanserne var blevet uvenner, og det endte i slåskamp.

Slåskampen, råbene og skrigene fra aberne udviklede sig i sådan en grad, at man både måtte tilkalde en skytte og bede gæsterne om at forlade området.

»Sådan en chimpanseflok er opbygget med et stramt hierarki. Det gør det nemt for dem, fordi der ikke er så meget at diskutere med sådan en struktur, men nogle gange kan det skabe en konflikt,« siger direktør i Odense Zoo, Bjarne Klausen.

Han forklarer, at man ikke kender årsagen til søndagens drama, men at det for eksempel kan være en han længere nede i hierarkiet, der forsøger at komme op ad rangstigen. Det kan også være hunner, der ligger på cirka samme niveau i hierarkiet, som bliver uvenner.

Det plejer ikke at gå lige så voldsomt for sig, som det gjorde i dag Bjarne Klausen, direktør i Odense Zoo

»Når sådan noget opstår, så råber, skriger og slås de. Det kan se voldsomt ud, men det er ikke unormalt,« siger Bjarne Klausen og fortsætter:

»Det plejer ikke at gå lige så voldsomt for sig, som det gjorde i dag.«

Derfor besluttede dyrepasseren at tilkalde en skytte og bede zoo-gæsterne om at forlade området. I værste tilfælde ville man nemlig være nødt til at skyde en eller flere af chimpanserne.

Man bedøver dem ikke, da det tager lang tid, før bedøvelsen virker, og dernæst er aben forsvarsløs. Heldigvis kom der kort efter ro på flokken, og alle chimpanser overlevede optrinnet.

Chimpansen Ricardo, der døde i 2017. Foto: Odense Zoo Vis mere Chimpansen Ricardo, der døde i 2017. Foto: Odense Zoo

»Det er næsten utænkeligt, at de slipper ud af indlægget, da vi har anlagt en vandgrav hele vejen rundt om den. Chimpanser kan ikke svømme, så de begiver sig ikke ud i vand,« siger direktøren.

Derfor fungerer vandet som en sikker afgrænsning. Og det har før vist sig at virke, da den 20 år gamle chimpanse Ricardo døde.

Han valgte tilbage i 2017 at springe i vandet, da flere hunner havde set sig sure på ham, og derfor jagtede ham rundt i anlægget.

»Der var et uheld. Vi forsøgte at introducere en ny han, og det endte desværre fatalt. Det er ikke særlig sjov at blive jagtet rundt af en masse hunner, når man er han, skulle jeg hilse og sige,« lyder det fra Bjarne Klausen.

Derfor så Ricardo vandgraven som sidste udvej.