Efterårsvinden hiver forsigtigt i glasdøren til soveværelset i det lille parcelhus i Ballerup, da B.T. er på besøg en formiddag i oktober.

Det var også vinden, Erik troede hev i døren en tidlig morgen i oktober for tre år siden.

Men bag glasset i mørket så han en skikkelse, der forsøgte at komme ind.

»Jeg vågnede ved lyden og knaldede døren op i hovedet på den her mand, og så flyver jeg ud og fastholder ham, mens min kone ringer til politiet,« fortæller Erik, der ligesom sin kone ikke ønsker at stå frem med efternavn i artiklen.

Da Erik og Marthe købte deres drømmehus, et halvt dobbelthus i Ballerup, viste de ikke at der boede en psykisk syg mand i den anden del af huset. Det har over årene udviklet sig til et mareridt med chikane og støj fra naboen, der også har modtaget et polititilhold, men det har han indtil videre overtrådt 85 gange. Parret er frustreret over at ingen kan hjælpe dem. Foto: Bax Lindhardt

Og 'den her mand', der forsøgte at komme ind i soveværelset, skulle vise sig at være Erik og konen Marthes nabo.

Manden, som ifølge parret med sikkerhed er psykisk syg, har chikaneret dem, siden de flyttede ind i 2015.

Hvorfor skriver B.T. om dette? Psykisk sygdom er landets største folkesygdom. Ifølge Bedre Psykiatri lider flere danskere af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme, og de senere år er antallet af psykisk syge steget eksplosivt.



Men der er bare ikke plads til alle de psykisk syge i systemet. Det betyder, at de syge kan blive placeret i egen bolig, selv om de skulle have været på et botilbud. Og de endnu mere syge, der skulle have været indlagt, kommer på et botilbud. B.T. vil i den kommende tid belyse de udfordringer, det skaber for alle parter, når systemet svigter. Både udfordringerne for de øvrige beboere omkring den syge i egen bolig, for den syge selv, der ikke får den rette behandling, og for de pårørende, der får overladt et tungt ansvar. Regeringen er netop påbegyndt arbejdet med en kommende 10-årsplan for psykiatrien – og netop derfor lader B.T. de mennesker og de stemmer, der indtil nu har følt sig overhørt, komme til orde.

På den lange liste over chikaner lyder blandt andet, at naboen har spyttet på deres bil, hældt hvid maling og oxalsyre ned gennem hele deres indkørsel, smidt granitskærver ud i deres have, sprøjtet vand ind i deres soveværelse, hældt ketchup og hjortetaksolie ned ad plankeværket, pillet ved lyspærer og smurt marmelade på deres dørlåse.

Marthe tager fat om sit tekrus og løfter det op mod munden i en langsom bevægelse, men ender med at sætte det tilbage på bordet igen.

Det er ikke alvorligt nok, får vi at vide. Men skal jeg stå med en økse i panden, før det er alvorligt nok? Erik

»Jeg føler mig utryg i mit eget hjem. Hvis Erik ikke er hjemme, så sover jeg med et baseball-bat og en hårspray,« siger Marthe.

De seneste tre nætter har parret næsten ikke sovet, fortæller hun, inden Erik beskriver de lyde, der er kommet inde fra naboens soveværelse, som ligger lige op ad deres, da de bor i et dobbelthus:

»Han banker på væggen, og det lyder som om, han går rundt i træskostøvler og danser regndans, slammer med vinduer og spiller på tromme på sin skraldespand udenfor.«

Der bliver stille i den lille stue.

»Jeg skulle have været på arbejde i dag,« siger Marthe og fortsætter:

»Men fordi han har holdt os vågne det meste af weekenden, og det i dag kammede over, har jeg det dårligt. Jeg har også før talt med lægen om, hvordan det påvirker mig generelt.«

Hver sjette dansker oplever gener fra psykisk syge I en undersøgelse, B.T. har fået foretaget af YouGov, svarer 16 procent, at de inden for de seneste to år har oplevet gener fra en psykisk syg person dér, hvor de bor/tæt på deres bopæl. Størstedelen af de danskere, der har oplevet gener, svarer, at de bor i en almen lejebolig. Geografisk fordeler det sig sådan, at 21 procent af dem, der har oplevet gener, bor i Storkøbenhavn, 15 procent bor i Jylland, mens 12 procent bor på det øvrige Sjælland og øerne. Støj og chikane er de gener, folk hyppigst oplever. 37 procent svarer, at de har oplevet støjgener fra en psykisk syg person, mens 23 procent svarer, at de har oplevet chikane. Derudover svarer 15 procent, at det er lugt, de bliver generet af. 11 procent har fået trusler af en psykisk syg person dér, hvor de bor. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.248 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 4. til 7. september 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 % (procentpoint).

Hvorfor chikanerer naboen dem? Det ved de ikke. Men de er ret sikre på, at det skyldes en psykisk sygdom, siger Erik og fortæller, at han har talt med en læge fra psykiatrisk afdeling, der kom forbi for at indlægge manden, da han ikke tog sin medicin.

Efter at parret havde anmeldt naboen over 70 gange til politiet, fik han i 2018 et polititilhold, hvilket på papiret betød, at han fem år frem ikke måtte kontakte parret hverken direkte eller indirekte eller på nogen måde bevæge sig ind på deres grund.

Men lige lidt har det virket.

Vi føler os krænket på vores rettigheder Erik

For tilholdet bliver naboen ved med at overtræde. I første omgang overtrådte han det 65 gange, før han kom for en dommer. Her fandt man dog, at overtrædelserne ikke kunne bruges juridisk på grund af tvivl om, hvorvidt tilholdet var forkyndt rigtigt.

Og i anden omgang – nu her, hvor det »med garanti er forkyndt rigtigt«, siger Erik – har naboen overtrådt det 20 gange. Der er dog stadig ikke meget hjælp at hente hos politiet, selv om B.T. har talt med forsvarsadvokat Henrik Stagetorn, der siger, at man i normal praksis højst kan »få line« til at ovetræde et tilhold to-tre gange.

Advokat Henrik Stagetorn: 'Det lyder mærkeligt' Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn udtaler sig ud fra en kort beskrivelse af sagen i Ballerup. Han er altså ikke inde i den konkrete sag. Kan det være rigtigt, at man bare kan overtræde et tilhold på den måde, uden der sker noget ved det? »Nej, det lyder mærkeligt.« Hvordan fungerer et polititilhold normalt i praksis »Folk vil få en line, men de vil ikke få så lang en line, som det, du beskriver her.« Hvor lang en line taler vi om normalt? »Der vil man måske få to eller tre besøg af politiet, inden der skrides ind for alvor.« Så 20 overtrædelser i dine ører… »Det lyder vildt, det gør det.« Parret siger, at de har fået at vide af politiet, at det er fordi, overtrædelserne ikke er alvorlige nok. Kan det passe, at det er sådan? »Ja, det kan godt passe. Men det bliver de jo efterhånden, når det er 20 gange.« Så politiet har faktisk de redskaber, de skal bruge for at skride ind? »Ja, det vil jeg mene. Det lyder for mig som om, han har fået en meget lang line.« Så du mener, godt han kunne blive stillet for en dommer nu? »Der kunne man godt have ladet et anklageskrift før det og givet ham. Men det kan også komme an på, hvor tæt på hinanden overtrædelserne har ligget.« Kunne der falde en dom i sådan en sag her? »Ja, det kunne der nok godt. Hvis det bliver ved, så er det noget, der skal give 40-60 dages fængsel.« Parret ved, at manden har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Gør det situationen sværere for politiet, hvis manden har en psykisk sygdom? »Ja, det gør det nok. Når han skal indlægges, er det ude af politiets hænder, om han skal på fri fod igen. Der er det en overlæge og ikke en dommer, der skal tage stilling til, om han er så syg, at han skal være indespærret.«

»Politiet er jo hamrende irriteret over, at de skal køre herud i tide og utide. Men de kan ikke fjerne ham. Det er ikke alvorligt nok, får vi at vide. Men skal jeg stå med en økse i panden, før det er alvorligt nok?« lyder det fra Erik, der til daglig arbejder i Forsvaret.

»Det påvirker i den grad vores livskvalitet, og over tid vil det nok også påvirke os psykisk. Det kan sætte sig som et traume,« lyder det fra Erik, der trækker vejret tungt, inden han fortsætter:

»Nu arbejder vi begge to med PTSD-ramte soldater. Jeg siger ikke, vi kommer derhen, men jeg har taget mig selv i, at jeg reagerer mere voldsomt end normalt og farer op.«

Parret kan ikke forstå, at det skal være så svært, ja, faktisk umuligt at gøre noget ved den enorme utryghed, de lever i til hverdag.

»Vi føler, man gør mere for at beskytte naboens rettigheder, end man gør for at beskytte vores rettigheder til at leve trygt og frit på vores matrikel. Vi føler os krænket på vores rettigheder,« siger Erik og fortæller, at de ligeldes har henvendt sig til kommunen flere gange og sågar borgmesteren, men der er heller ikke meget hjælp at hente:

»Når kommunen og politiet spiller fallit, hvad skal vi så gøre? Hvem skal vi gå til?«

Hvorfor flytter I ikke bare?

»Det er vi blevet spurgt om så mange gange af venner, familie – ja, alle,« siger Marthe.

Mail-svar fra Københavns Vestegns Politi 'Vi kan oplyse, at sagen fra Ballerup har stort fokus hos Københavns Vestegns Politi, og at vi har været på adressen gentagende gange. Som du ved, så har vi givet tilhold i sagen. Ifølge politiets efterforskning, så er tilholdet blevet overtrådt adskillige gange, og derfor er der nu rejst tiltale, hvor anklagemyndigheden lægger op til frihedstraf. Retssagen er endnu ikke berammet, men vi er i løbende dialog med Retten i Glostrup for at få sagen i retten snarligst. »Jeg har stor forståelse for de berørte personers situation. Dette er en ulykkelig sag – og en type sag, som politiet ikke kan løse alene. Derfor har vi etableret et møde med de relevante myndigheder, som vi afholder hurtigst muligt for at finde en løsning,« siger politidirektør Kim Christiansen, som har været i kontakt med det berørte ægtepar i sagen.'

Erik kigger ud af vinduet, inden han tager ordet:

»Ved du hvad, fordi en stakkel ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, skal vi ikke flytte. Det bliver også en principsag for os. Vi gør ikke noget forkert.«

Efter B.T. var på besøg hos parret i Ballerup mandag 12. oktober, fik Erik dagen efter besked fra politiet om, at der nu er rejst tiltale i sagen.

B.T. har forsøgt at tage kontakt til naboen, men det har ikke været muligt at banke på hos ham, da han har lås på sin havelåge. Han har ikke svaret på B.T.s opkald.