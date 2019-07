'Hvad fanden tænker folk på?'

Sådan lød det sidste år fra den nyudklækkede kørelærer Ulrik Memo Meinert-Medici, som efter blot 14 dage i jobbet var godt og grundigt træt af, at bilister ignorerede, at han og hans elever har et skolevogn-skilt på taget.

Frustrationen gav han udtryk for i et Facebook-opslag, som her et år efter stadig har ben at gå på.

I opslaget, der er blevet delt mere end 41.000 gange, strømmer det således stadig ind med kommentarer, som hovedsageligt udtrykker sympati for køreskoleeleverne, der ifølge Ulrik blandt andet må lægge ører til lyden fra hornet i tide og utide.

B.T. har været i kontakt med Ulrik Memo Meinert-Medici for at høre, om han ser samme tendens efter at have været i jobbet i et års tid.

»Det er status quo. Jeg kan ikke mærke nogen forskel,« siger han og fortsætter:

»Den eneste forskel, jeg kan mærke, er, at jeg måske bliver en lille smule mindre frustreret over det, fordi jeg har vænnet mig til det, men det er stadigvæk enormt stressende for eleverne.«

Ifølge Ulrik Memo Meinert-Medici er der tale om voldsom chikane, der især kommer frem, når køreskoleeleverne ikke er hurtige nok til at at sætte i gang, når et rødt lyssignal skifter til grønt.



»Det er helt normalt, at folk dytter lige med det samme, og når en elev har været ude for de her negative oplevelser gentagne gange, påvirker det altså kørslen, fordi de bliver bange og nervøse. Og så stiger risikoen jo bare for, at det går galt igen næste gang.«

Mens de fleste er støttende over for Ulriks kritik, så har enkelte brugere på Facebook vist utilfredshed med, at kørelærerne lukker eleverne ud på vejene, før de er klar.

'Man kunne jo bare lære dem at være klar til at køre, når lyset bliver grønt,' skriver en bruger for eksempel.

'Jeg giver dig og de andre ret langt hen ad vejen, men jeg ser bare mange, der ikke har styr på pedalerne, og som måske ikke burde være sluppet løs fra manøvrebanen endnu,' skriver en anden.

Kørelæreren vurderer ikke, at det er tale om en decideret hetz med køreskolebiler og eleverne deri, men at der i stedet er tale om en generel negativ trafikkultur.

»Jeg tror, det er et udtryk for en trafikal egoisme, hvor det hele handler om mig-mig-mig, som bare skal frem. Mit budskab er nok bare, at folk burde tænke over, at man skal tage mere hensyn til elever, som bliver mere påvirket.«

Ulrik Memo Meinert-Medici fortæller, at den værste hændelse, han har været ude for med en elev, var, da en utålmodig bilist kørte op i bagenden af bilen, fordi eleven ikke kørte hurtigt nok frem, da lyssignalet blev grønt.

»I stedet for at beklage, at han kørte op i os, begyndte han at råbe, at det også var 'typisk, at de skide skolevogne ikke kunne finde ud af at køre, når det blev grønt',« siger Ulrik og fortsætter:



»Han kunne slet ikke forstå, at det var hans skyld, fordi han skulle vente med at køre, til der blev plads. Det er jo helt på månen!«



