En chef i Danmarks Radio fratræder sin stilling efter anklager om chikane og magtmisbrug, skriver dagbladet Politiken.

40 ud af 50 ansatte i DR-afdelingen Kultur og Samfund TV klagede onsdag over deres leder, Helle Sønderby.

I klagen beskrev de, at chefen efter deres mening har misbrugt sin magt over for dem. I flere tilfælde i en sådan grad, at nogle medarbejdere har meldt sig syge.

»Vi oplever, at vores afdelingsleder siden sommeren 2019, Helle Sønderby, udøver chikane, manipulerer og misbruger sin magt som leder over for en række medarbejdere,« skrev medarbejderne i klagen.

Klagen betød, at DR's kulturdirektør, Henrik Bo Nielsen, indkaldte samtlige medarbejdere til et møde fredag.

Her fik de at vide, at Helle Sønderby havde fratrådt sin stilling som følge af trivselsproblemerne. En oplysning, som han selv har bekræftet over for Politiken.

Helle Sønderby selv ønsker ikke at tale med avisen, men i en sms skriver hun:

»Jeg havde en opgave, som var at skabe forandringer i afdelingen. Det er med stor beklagelse, at jeg kan konstatere, at de forandringer har ført til øget utilfredshed og mistrivsel. Det er jeg virkelig ked af og tager min del af ansvaret for. Samtidig er jeg ærgerlig over, at vi ikke er nået i mål med det igangværende arbejde med at forbedre samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.«

Det er kun godt et år siden, at Helle Sønderby tiltrådte chefstillingen. Få måneder senere førte de omfattende problemer med dårlig trivsel i afdelingen til mindst seks klager til Dansk Journalistforbind, skriver Politiken.

Afdelingen Kultur og Samfund TV i DR står blandt andet bag programmer som Historien om Danmark, Spise med Price og reportageserier som Min far er rocker og Når storken flyver forbi.