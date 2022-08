Lyt til artiklen

Det var et chokerende syn, der mødte dyrlæge Christina Engel Jespersen og hendes kollegaer, der for en uge siden modtog en bekymret hundeejer og en syg hund.

Hunden, Chewie, var natten inden blevet syg og døjede med lidt hoste. Men egentlig ikke mere end det.

Men da den begyndte at kaste blod op, reagerede ejeren prompte og henvendte sig til dyrlægen. Og det viste sig at være altafgørende, fortæller Christina Engel Jespersen til B.T.

»Vi blev virkelig chokeret, da den kastede blod op. Det er ofte ikke så godt, særligt ikke når hunde ikke er særlig gamle. Men vi tog blodprøver og en screening af hjertet. Og der var ingen tvivl om, at svaret var positivt.«

Prøven, som påviste, at Chewie havde hjerteorm. Foto: Privatfoto Vis mere Prøven, som påviste, at Chewie havde hjerteorm. Foto: Privatfoto

Christina Engel Jespersen kunne konstatere, at lille Chewie led af hjerteorm.

Hjerteorm er en parasit, som smitter gennem snegle. Hunde kan blandt andet komme i kontakt med dem, når de eksempelvis slikker på græs i naturen eller drikker af vandpytter.

Og herfra kan det gå stærkt. Ormene kan vokse sig større og vandrer rundt i hundes hjerter og lunger, hvilket kan give alvorlige sygdomme. I værste tilfælde med dødelig udgang.

Det samme kunne være sket med Chewie.

»Ejeren fortalte, at han overvejede at tage Chewie med på arbejde, fordi han ikke ville lade den være alene. I så fald kunne den have været død.«

»Han blev meget frustreret og chokeret, fordi han ikke forstod, hvordan det kunne være sket. Jeg måtte forklare ham, at det kan man ikke opdage. Det er en farlig og lumsk sygdom,« siger Christina Engel Jespersen.

Derfor gik hun til tasterne og lavede et Facebook-opslag. Her beskriver hun blandt andet, at 50 procent af hunde, der har infektionen, ikke får symptomer, før det er slemt.

Alene i år har Christina Engel Jespersen behandlet ti hunde med hjerteorm. En af dem, en lille hvalp, klarede den ikke.

Chewie. Foto: Privatfoto Vis mere Chewie. Foto: Privatfoto

I hele 2021 behandlede man nogenlunde det samme antal hunde, forklarer hun. Og helt generelt er hendes opfattelse, at hundeejere ikke er opmærksomme på infektionen.

»Den er desværre kommet for at blive, og det kan blive rigtig slemt.«

På Facebook er Christina Engel Jespersen også kommet med en række råd til hundeejere.

'Den bedst mulige måde at beskytte jeres hunde på er at prøve at holde øje med, hvor de slikker/spiser græs henne, da det ofte er via højt græs, de får sneglen i maven.'

'Tænk over, hvor I går ture henne (undgå moser, skove og enge – generelt våde områder),' skriver hun også.

Og lille Chewie? Han klarede den og har det efter omstændighederne godt. Han skal nu have ro og er på en streng medicinkur, fortæller Christina Engel Jespersen.