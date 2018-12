Efter seks årtier på toppen af hitlisterne får danske koncertgængere endnu en chance for at se Cher live.

Den 72-årige popstjerne Cher bryder til oktober næste år 14 års pause fra Danmark og giver koncert i Royal Arena på Amager. Det oplyser spillestedet i en pressemeddelelse.

Popstjernen, der slog igennem i 1960'erne som den ene halvdel af Sonny og Cher, har de seneste år gjort sig i hyldester af Abba i flere forskellige film.

Tidligere har hun med sin egen musik solgt over 100 millioner plader.

Koncerten i København bliver en del af hendes turné med navnet "Here We Go Again". Priserne på en billet bliver på op til 955 kroner.

Over sin lange karriere har kunstneren med det borgerlige navn Cherilyn Sarkisian hentet priser en masse. På cv'et står en Grammy, en Emmy, en Oscar og tre Golden Globe for hendes skuespil og musik.

I de 14 år, hvor hun ikke har besøgt Danmark, har hun udsendt to album. I 2013 kom "Closer To The Truth" og Abba-hyldesten "Dancing Queen" fra i år.

Da det første album kom skrev musikmagasinet Gaffa i sin anmeldelse:

- Albummets mange dance-numre er ren metervare og klæder ikke Cher, men vil sikkert glæde fans af hendes forrige album.

- Der er dog også blevet plads til mere stille numre, og her er hun faktisk imponerende god med den klassiske Cher-klang i stemmen intakt.

Albummet fik tre ud af seks stjerner.

Mere ros var der fra den britiske avis The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone, da hun udgav "Dancing Queen". Begge gav fire ud af fem stjerner.

- Popikonet gør 70'er-klassikere til moderne ørehængere og henter Abbas mørke skilsmissesange fra sent i deres karriere frem, skrev Rolling Stones.

