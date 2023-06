Sommeren er over os i Danmark.

Bagende sol har i ugevis varmet de mange danskere, der har søgt til strande og havnebade.

Derfor kommer chefsygeplejerske ved Slagelse Akutafdeling Hans Christian Jørgensen nu med en klar opfordring.

Der skal passes på de ældre i sommerheden.

»Hvis varmen fortsætter i en længere periode kan vi kun opfordre alle og især ældre til at drikke rigeligt, for ellers bliver man dårlig eller dejser omkuld og kommer ind til os,« siger han til TV2 Øst, og fortæller, at ældre og demente ikke får de signaler, der indikerer tørst.

Slagelse Akutafdeling har nemlig allerede oplevet, at flere ældre kommer ind med symptomer på dehydrering, fortæller chefsygeplejerske Hans Christian Jørgensen.

For skulle man ikke få nok væske, kan det resultere i utilpashed, kvalme og svimmelhed – og man kan i sidste ende besvime.

Derfor opfordrer chefsygeplejerske ved Slagelse Akutafdeling til, at danskerne skal tage på besøg hos deres ældre – for at hjælpe til, at de får nok væske.

Ligesom man også skal indtage mere mad med salt.