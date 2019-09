Antallet af sager omhandlende seksuel chikane på arbejdspladserne er stigende.

Faktisk har fagforbundet HK i øjeblikket flere sager med seksuel chikane, end der har været i de seneste 10 år.

»Seksuel chikane har det med at poppe frem en gang imellem, fordi det er ret svært at få folk til at stå frem,« fortæller forbundsnæstformand i HK, Martin Rasmussen, til B.T.

I et indlæg fra A4 Arbejdsmiljø skriver han, at HK fører en sag i øjeblikket, hvor en nyansat medarbejder har følt sig krænket over en chef i en unavngivet virksomhed, der hilste på medarbejderne med ‘Godmorgen, fisser.’

Har du selv oplevet krænkende adfærd på dit arbejde? Så vil B.T. gerne høre fra dig på 1929@bt.dk

Forbundsnæstformanden vil på nuværende tidspunkt ikke udtale sig nærmere om sagen, men han bekræfter overfor B.T., at hændelsen har fundet sted.

Sagen er dog langt fra et enkeltstående tilfælde. Ifølge indlægget fra Martin Rasmussen adspurgte HK deres medlemmer i 2016, om de have været udsat for seksuel chikane. Dengang svarede blot to procent ja til spørgsmålet.

Blev medlemmerne i stedet adspurgt, om de havde oplevet kommentarer, fået tilsendt billeder eller fået nærgående spørgsmål, så havde mere end hvert fjerde medlem oplevet en situation, der havde været seksuelt krænkende for vedkommende.

I et forsøg på at komme problemet med seksuel chikane til livs, har HK ansat en ekstra advokat, der alene arbejder med seksuel chikane for fagforbundets medlemmer.

Forbundsnæstformand i HK, Martin Rasmussen. Foto: Pressefoto: HK Danmark Vis mere Forbundsnæstformand i HK, Martin Rasmussen. Foto: Pressefoto: HK Danmark

Foruden den ekstra advokat, har HK også forsøgt sig med et andet initiativ, oplyser Martin Rasmussen.

»Vi har gjort to ting. Vi har advokaten, der skal finde sagerne og tage dem frem i lyset, og så har vi et dialogspil sammen med andre fagforeninger. Spillet går ud på at man trækker nogle kort, og så skal man tage stilling til, om det er noget, man føler sig krænket af,« siger han og fortsætter:

»Det vigtige er jo, at det er ens egne grænser der tæller, og så er det vigtigt at sige fra, når grænserne overskrides. Men du skal selvfølgelig ikke dømmes for sexchikane bare fordi, at du fortæller en sjofel vittighed. Men du skal vide det til næste gang, hvis andre ikke føler det acceptabelt,« siger han til B.T.

Martin Rasmussen skriver i indlægget, at stigningen i antallet af sager blandt andet skal ses som et resultat af, at medlemmerne er blevet modigere og i større grad ønsker at kræve deres ret i sager om seksuel chikane.

Forbundsnæstformanden skriver, at HKs specialiserede advokat hver uge modtager henvendelser fra fagforbundets afdelinger om hændelser, der drejer sig om seksuel chikane.

Nogle af henvendelserne bliver dog aldrig til en sag. I andre tilfælde finder afdelingen og den involverede virksomhed frem til et forlig. Er det ikke muligt, bliver sagerne rejst ved domstolen og når derfor ind til advokaten i HK.

Martin Rasmussen fortæller desuden, at mange af de sager der køres i øjeblikket handler om at opnå en højere godtgørelse for de krænkede.

»Mange af dem der udsættes for seksuel chikane, de mister jo deres arbejde. Så er 25 - 30.000 kroner i erstatning jo ikke ret meget for at miste sit job,« siger han.

Selv hvis ikke man mister sit job, så kan man godt være utilfreds med forholdene på sin arbejdsplads, fortæller Martin Rasmussen.

»Alene på grund af tonen på arbejdspladsen, kan folk finde det træls at gå på arbejde. Så vi har en interesse i at få sagerne frem, sådan så vi kan handle på det,« siger han til B.T.