Nordjylland og Fyn måtte mandag aften igen se sig forbigået ved præsentationen af den nordiske michelinguide.

Mandag aften blev restauranterne i årets nordiske michelinguide præsenteret i Musikhuset i Aarhus.

Men det blev en "flad fornemmelse" og lidt af en skuffelse, hvis man spørger Jesper Uhrup Jensen, chefredaktør på madmagasinet Gastro.

- Man skal huske at være glad for, at alle, der havde stjerner, har beholdt dem.

- Men provinsen må virkelig føle sig skuffede i dag. Især Fyn og Nordjylland som blev forbigået igen igen, siger chefredaktøren.

Der var ellers blevet spekuleret i, at placeringen af showet i Aarhus betød, at restauranter i Smilets by eller i byer uden for hovedstaden ville få en stjerne eller flere, forklarer chefredaktøren.

Men det skete som bekendt ikke. Det nye stjerneskud i guiden blev nemlig restaurant Alouette på Islands Brygge i København. Og så vendte restaurant Noma tilbage med to stjerner.

/ritzau/