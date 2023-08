Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør, Jacob Nybroe, er blevet fyret.

Det sker efter syv år på posten.

Det skriver jp.dk.

'Jacob Nybroe fratræder 10. august, hvorefter chefredaktør Marchen Neel Gjertsen bliver konstitueret som ansvarshavende chefredaktør, indtil en ny er på plads,' skriver mediet.

Det er ledelsens valg, at Nybroe skal stoppe, fremgår det af en pressemeddelelse, som JP/Politikens Hus har udsendt.

I den siger Stig Kirk Ørskov, der er administrerende direktør i koncernen:

»Vi står nu over for en ny strategiperiode, hvor der skal tages nye skridt i udviklingen af Jyllands-Posten, især på det digitale område. I den forbindelse har vi vurderet, at tiden er inde til et skifte på posten som ansvarshavende chefredaktør.«

Jacob Nybroe ville gerne være fortsat på posten, skriver jp.dk.

'Han finder ønsket om et skifte ved indgangen til en ny strategiperiode naturligt,' står der blandt andet i artiklen.

Selv siger Nybroe i pressemeddelelsen blandt andet:

»Jeg er meget taknemmelig for og også en smule stolt over, sammen med medarbejderne i Jyllands-Postens hus at have haft muligheden for at præge udviklingen på afgørende punkter de seneste syv år.«