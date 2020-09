Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, bliver beskyldt for at forfremme en mandlig chef, som han kort forinden havde givet en advarsel for seksuel chikane.

Det skriver Politiken.

Chikanen, som omhandlede en episode på et hotelværelse tilbage i slutningen af 2017, blev rettet mod Lisbeth Langwadt, der på det pågældende tidspunkt selv var medlem af chefredaktionen.

Det samme var manden, der stod bag chikanen.

Den mandlige chef modtog efterfølgende en advarsel for sin opførsel, men blev på trods af denne kort efter forfremmet af Poul Madsen og dermed gjort til Lisbeth Langwadts overordnede.

»Det, der reelt skete, var, at jeg – den forurettede part – sagde op, og den anden part blev forfremmet«, siger Lisbeth Langwadt til politiken.

Lisbeth Langwadt er i dag programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar i DR.

Poul Madsen afviser over for avisen kritikken og siger samtidig, at sagen blev håndteret, som den skulle.

Den mandlige chef – der i 2017 fik advarslen – blev i foråret 2019 fyret fra sin stilling, da en lang række tidligere og nuværende medarbejdere på Ekstra Bladet over for direktionen i JP/Politikens Hus klagede over hans brutale ledelsesstil samt mobbende og sexchikanerende adfærd.

En sexistisk kultur

De seneste dage har fagbladet Journalisten gennem tre tidligere ansatte på Ekstra Bladet kunnet fortælle historier om konkrete overgreb og verbale krænkelser som en del af kulturen på avisen.

Blandt andet fortæller en tidligere praktikant, hvordan hun til en firmafest efter sin første dag på avisen oplevede at blive taget på brystet af en kollega, imens flere andre kolleger grinende opmuntrede til det.

De tre kvinder har sidenhen fået opbakning fra en lang række kolleger, der ligeledes taler om en gennemgribende sexistisk kultur på avisen.

I et brev, der er stilet til ledelsen, skriver 46 nuværende og tidligere praktikanter, freelancere og medarbejdere på Ekstra Bladet, at de inden for de seneste 10 år alle sammen i større eller mindre grad har oplevet den sexistiske kultur på mediet.

Blandt andet skriver en af underskriverne i brevet:

»Til en julefrokost tilbød en chef mig, at jeg kunne blive ansat på hans redaktion efter praktikken, hvis jeg havde lyst til at tage med ham hjem.«

Som reaktion på brevet sagde Poul Madsen efterfølgende til Journalisten:

»Min reaktion er, at jeg har ryddet min kalender fra nu indtil denne sag er løst. Det er den vigtigste sag, jeg har haft på mit bord som chefredaktør. Der skal ryddes op nu.«

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra den mand, som i 2019 blev afskediget. Det er ikke lykkedes.