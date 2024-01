Hvor meget hjælp må man egentlig få, når man skal skrive sin afsluttende opgave på et universitet?

Spørgsmålet er blevet aktuelt, da ansvarshavende chefredaktør på Jyllands-Posten, Marchen Neel Gjertsen, i et interview med Euroman udtalte, at hun i mange timer havde skrevet på sin vens afsluttende akademiske opgave.

Men det er medvirken til eksamenssnyd.

»Lader du en medstuderende eller et familiemedlem løse en opgave for dig, så er det eksamenssnyd, uanset om det er hele opgaven eller kun dele heraf,« siger vicedirektør for uddannelse ved Syddansk Universitet, Stinne Hørup Hansen til B.T.

Marchen Neel Gjertsens udtalelse har skabt forargelse på sociale medier. Det var til Euromans spørgsmål om, hvornår hun vidste, at hun var god, at Gjertsen svarede:

'For nylig tog jeg den skridtet videre og hjalp en ven med en omfattende afsluttende akademisk opgave på mere end 50 sider i et fag, jeg intet kendskab har til selv. Der var kun en weekend til at skrive det meste af den, og jeg var virkelig spændt på, om den ville floppe, fordi jeg jo ikke havde læst teorien, før jeg bare skrev derudad i mange timer,' sagde hun og tilføjede:

'Men den fik en høj karakter. Der vidste jeg, at jeg var god.'

På det sociale medie 'X' gik der ikke længe før, at debatten om udtalelsen tog fart.

'Det må du ikke, Marchen Neel Gjertsen. VH censoren,' skrev Lotte Folke, der er redaktionschef hos Politiken og endda selv censor.

'Jo. Man må da gerne hjælpe sine venner,' svarede Marchen Neel Gjertsen.

Ligesom Syddansk Universitet skriver Aarhus Universitet også, at selv en delvis hjælp er snyd.

'Det er eksamenssnyd, hvis du lader en anden helt eller delvist besvare en eksamensopgave for dig,' skriver universitetet på sin hjemmeside.

Det er for B.T. uvist, hvor stor en del af vennens eksamensopgave, som Marchen Neel Gjertsen har hjulpet med at skrive. Det er også uvist, hvilken uddannelsesinstitution der har modtaget og bedømt den opgave, som Gjertsen delvist har skrevet.

B.T. har siden fredag forsøgt at få et interview med Marchen Neel Gjertsen for at høre, hvordan hun forholder sig til sagen, og for at spørge ind til, hvor meget af vennens opgave, hun har hjulpet med.

Marchen Neel Gjertsen har ikke ønsket at stille op til interview. Fredag skrev hun i en SMS, at hun er på ferie og derfor er 'ude af loopet' i denne uge.