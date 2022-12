Lyt til artiklen

2022 vil skrive sig over i historiebøgerne som året, hvor danskernes sortsyn ramte et historisk dybt niveau.

For året går på hæld, og regnestykket kan nu gøres op: I de 50 år, hvor Danmarks Statistik har holdt øje med forbrugertilliden, har årsgennemsnittet aldrig været lavere end i år.

Det konstaterer Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv. Han påpeger, at forbrugertillidens årsgennemsnit endte på minus 22,2 procent.

»Det er på alle måder ekstremt og viser med al tydelighed, at inflationskrisen i den grad kan mærkes ude i da mange danske hjem. Dertil har krigen i Ukraine og den stigende økonomiske usikkerhed bestemt også bidraget til at tynge forbrugernes humør,« forklarer Tore Stramer.

Cheføkonomens kommentar kommer sideløbende med, at Danmarks Statistik har offentliggjort tal for forbrugertilliden i december. Og her er der faktisk en lille positiv nyhed at spore.

Forbrugertilliden er nemlig steget en anelse fra minus 30,4 i november til minus 28,9 i december.

Stigningen må dog betegnes som en »meget lille fremgang, der desværre ikke ændrer på, at de danske forbrugere fortsat er ramt af tung pessimisme,« mener Tore Stramer.

I undersøgelser om forbrugertillid bliver danskere eksempelvis spurgt om, hvordan de vurderer deres families økonomiske situation i forhold til for et år siden, ligesom man spørges ind til, hvordan man tror, at Danmarks økonomiske situation har det et år ude i fremtiden.

Når Dansk Erhverv kigger ind i 2023, forventer de at både forbrugertilliden og danskernes forbrug går en udfordret tid i møde.

»Vi forventer et fald i privatforbruget på cirka 1-1,5% i både 2022 og 2023. Det er en tilbagegang, der i høj grad vil bidrag til at sende dansk økonomi ind i en mild recession. Privatforbruget udgør cirka 50 % af BNP og er den absolut vigtigste vækstmotor i dansk økonomi,« siger Tore Stramer.

I finanskriseårene 2008 og 2009 var forbrugertillidens årsgennemsnit henholdsvis minus 7,7 og minus 5.

Denne artikel er fra Euroinvestor.