Buschauffør blev bortvist fra Herning Turist, efter at hans chef forlangte en undskyldning for at have overset slidte dæk på bussen.

Mazen Yunan Frinso havde været ansat som buschauffør i Herning Turist i lidt over to år, da der en fredag eftermiddag i maj tikkede en ubehagelig besked ind på hans arbejdsmail.

Den var fra driftslederen, der forlangte en undskyldning fra de otte chauffører, som kørte rutekørsel med bus 180. Ellers ville de blive fyret med øjeblikkelig virkning, skriver Fagbladet 3F.

Ydermere blev chaufførerne også bedt om at fortælle, hvorfor de ønskede at fortsætte med at arbejde for Herning Turist.

Grunden var, at dækkene på bus 180 stadig var nedslidte, efter at køretøjet havde været en uge på værksted. Det havde både mekanikerne og chaufførerne overset.

De andre chauffører adlød hurtigt chefen og skrev undskyld, men Mazen Yunan Frinso havde ikke set beskeden, fordi han netop havde fået ny telefon. Det betød, at han som den sidste svarede tilbage mandag morgen.

- Jeg fik så besked på, at jeg skulle møde ind på hans kontor med samme. Men jeg havde fri og havde en anden aftale, som jeg ikke kunne ændre på, fortæller han.

Det resulterede i en bortvisning, der ophæver ansættelsen øjeblikkelig, og som ellers kun må bruges i tilfælde af, at medarbejderen har væsentlig misligholdt sit arbejde, stjålet fra kassen eller truet en anden kollega.

3F Horsens & Omegn har nu valgt at køre en sag mod vognmandsfirmaet Herning Turist for usaglig bortvisning.

- Det er problematisk, at en leder sender en skriftlig advarsel ud til et helt hold af chauffører, og heri beder dem om at komme med en skriftlig redegørelse for, hvorfor de mener, at de skal fortsætte med at arbejde i firmaet. Derfor rejser vi en sag, siger Henrik Hansen, der er faglig sekretær.

Ifølge ham skal en chaufførs ansættelsesforhold ikke besluttes ud fra usaglige kriterier, som dem Ronny Gasbjerg fremlægger i mailen.

- Jeg har aldrig oplevet andre vognmandsfirmaer, der gjorde det på den her måde, siger Henrik Hansen.

Fagbladet 3F har været i kontakt med driftlederen, men han har ikke ønsket at kommentere sagen, mens den stadig er i gang.