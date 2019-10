Chefen for Rigspolitiet erkender, at der er begået fejl i sagen om teledata.

Det fortæller rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg til DR.

- Et af hovedproblemerne har været, at Telecentrets (afdeling i Rigspolitiet, red.) arbejde ikke havde ledelsesmæssigt fokus.

- Det har fået lov til at leve et isoleret liv, fordi man har set det som noget teknisk og som noget, der er foregået på en måde, som har gjort, at tingene ikke er blevet håndteret, som de burde, siger Jens Henrik Højbjerg til DR.

/ritzau/