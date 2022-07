Lyt til artiklen

Når topfolkene i Den Europæiske Centralbank skal mødes og tale om rentestigninger på torsdag, sker med nye glohede inflationstal i baghovedet.

For ifølge Eurostat var priserne i eurolandene i juni 8,6 procent højere sammenlignet med for et år siden. Det er en ny rekord i mere end 40 år.

Og derfor er der ikke nogen vej udenom længere, mener cheføkonom hos Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen.

»Den Europæiske Centralbank er nødt til at få bugt med inflation, og det gør de ved at hæve renterne. Mange vil nok argumentere for, at de skulle have gjort det noget før,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Den Europæiske Centralbank har en ledende rente på minus 0,5 procent, og den vil nok blive banket et nøk op, forudser Louise Aggerstrøm Hansen.

»Vi forventer, at de som minimum hæver renten med en kvart procentpoint på torsdag, og der må også være en vis sandsynlighed for, at de hæver den endnu mere,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Hvis Den Europæiske Centralbank skulle hæve renten, så er der stor sandsynlighed for, at Nationalbanken i Danmark vil gøre det samme, fordi man i Danmark har en fastkurspolitik, som betyder, at den danske rente følger Den Europæiske Centralbanks.

Det vil ramme danskere boligejere med variable lån.

»De lange renter er allerede ved at stige. Der har man i lang tid forventet, at det her vil komme til at ske. Det er der også lidt i de korte realkreditrenter, for alle har forventet, at Den Europæiske Centralbank skulle hæve renten.«

Hvis den korte rente stiger, vil det først og fremmest ramme boligejere med F1-lån og F-kort lån.

Louise Aggerstrøm Hansen mener, at man godt kunne have hævet renten noget før nede i Den Europæiske Centralbank. Men der er også god grund til, at man er forsigtig med det.

»Når man ikke bare ikke hæver renten, så er det, fordi man gerne vil gøre det så gelinde og ikke slå bunden ud af væksten, som kan gøre, at mange mister deres arbejde,« siger Louise Aggerstrøm Hansen og tilføjer:

»Det, der grundlæggende skal til for at få bugt med inflationen, det er, at væksten kommer ned. Det forventer vi også, når vi kommer ind i det nye år. Vi begynder også at se, at nogle af råvarerne som olie, tømmer, kobber og hvede er begyndt at falde igen,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne i Danmark er steget med 8,2 procent fra juni sidste år til juni i år.