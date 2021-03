En instruks om at spare 100.000 kroner per sag om anbragte børn i Guldborgsund kommune får nu konsekvenser.

Den 17. november 2020 skrev centerchef Mads Larsen i en mail til de ansatte i afdelingen for familie og forebyggelse, om at de skulle spare 100.000 kroner per sag i afdelingen.

Helt konkret foreslog han, at medarbejder kunne sende anbragte børn tilbage til de familier, som de var blevet fjernet fra.

Grunden? Budgettet for kommunes afdeling Center for Familie og Forebyggelse var overskredet med syv millioner kroner. Derfor er har han og kommunen indgået en aftale om, at han skal fratræde.

Simon Hansen (S), der er formand for børn, familie og uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune, vil ikke udtale sig direkte om fratrædelsen. Men siger følgende til TV2 ØST:

»I mandags har vi i udvalget sendt en mail til direktionen, hvor vi skriver, at Mads Larsen efter vores mening ikke er den rigtige til at rette op på afdelingen.«

For Simon Hansen er det nu vigtigt, at tilliden interne og eksternt.

TV2 ØST har også forsøgt at få en kommentar fra borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), men han har ingen kommentarer. Kommunaldirektør Søren Bonde og Allan Ruders, direktør for Social, Sundhed & Omsorg og Familie & Forebyggelse har ikke yderligere kommentarer, da der er tale om en personalesag.