Det skulle aldrig have været tilfældet, at politiker Anahita Malakians selv måtte finde vej til skadestuen, da hun onsdag fik en uhyggelig skade på sit ben.

Det erkender Peter Berlac, der er lægefaglig chef i Region Hovedstadens Akutberedskab. Han beklager nu, at politikeren på ulovlig vis måtte fragtes liggende bag i en stationcar for at komme til behandling.

»Akutberedskabet beklager, at regionens vagtcentral ikke sendte en ambulance til Anahita Malakians. I denne situation burde vi have sendt en ambulance, der kunne have transporteret hende til en akutmodtagelse og behandle hendes smerter undervejs,« siger han til B.T.

Anahita Malakians kom onsdag morgen slemt til skade under en indendørs fodboldkamp.

I bestræbelserne på at score, kastede Anahita Malakians sig ned for at prikke bolden i mål.

Ulykkeligvis kom hendes venstre knæ i blodig karambolage med målstolpen.

Billeder af skaden viser blotlagte sener og fedtvæv i et stort og åbent sår.

Politikeren fortalte onsdag til B.T., at skaden medførte, at hun slet ikke kunne bevæge sig.

Politikeren måtte fragtes i en stationcar.

Men til trods for den omtrent 18 centimeter lange flænge fik hendes venner afslag på at få en ambulance tilsendt, da de ringede 112 og blev viderestillet til Hovedstadens Akutberedskab.

De måtte selv tage affære. Og det var slet ikke optimalt, lyder det fra Peter Berlac.

»Vi har her til morgen - som vi altid gør når vi får kendskab til forløb, der kan give anledning til opfølgning og læring - taget direkte kontakt til hende for at beklage forløbet og høre, hvordan hun har det,« siger han og fortsætter:

»Akutberedskabet skal være borgernes tryghed, når de bliver akut syge eller kommer til skade. Det har vi desværre ikke levet op til i denne sag.«

Anahita Malakians er politiker for Nye Borgerlige. Foto: Niels Ahlmann Olesen

» Heldigvis var der kompetente og hurtige førstehjælpere til stede, som kunne hjælpe, og de fortjener stor ros for deres indsats og omsorg.«

Anahita Malakians sætter pris på beklagelsen fra den lægefaglige chef, men ønsker nu at få svar på, hvad der udløste et ‘nej’ til en ambulance.

»Jeg tager da imod undskyldningen. Jeg kan ikke rigtig gøre andet. Men jeg vil da gerne vide, hvad det skyldtes - om det har været en enkelt medarbejder, der har misforstået situationen, eller om der er nogle styringsredskaber, der ikke er optimale,« siger hun.

»Hvis det sidste er tilfældet, håber jeg, at de får kigget på sagen og undersøgt, hvordan der så kan strammes op på procedurerne.«

»Jeg har fået 34 sting udvendig og 17 indvendig og er nu hjemme,« skriver Anahita Malakians på Facebook.

Ifølge Peter Berlac vil Hovedstadens Akutberedskab nu undersøge forløbet.

»Vi anvender altid tilbagemeldinger - såvel kritiske som positive - i læringsøjemed og for at blive bedre til at hjælpe borgere, der ringer til Akutberedskabet med behov for akut hjælp,« siger han og fortsætter:

»Vi prioriterer generelt vores akutte ambulancekørsler til livstruende eller hastende tilstande, der kræver akut behandling allerede på vej til hospitalet.«

»Men vi anvender også ambulancer og liggende transporter til mindre alvorlige tilstande, hvis det er den mest hensigtsmæssige løsning for borgeren. Det gjorde vi desværre ikke i denne sag.«