Chauffører hos Nemlig.com og Coop Mad bruger kasser, poser og plastikflasker, når de skal tisse. De har ikke mulighed for at komme på et rigtigt toilet, når de kører med varer.

Det viser interne e-mails, billeder og kundehenvendelser fra de to virksomheder, som Politiken er i besiddelse af.

Ifølge 15 chauffører, vognmænd og ansatte er tiden så knap og toiletmulighederne så dårlige. Problemet er særlig stort i København.

Både hos Nemlig.com og Coop Mad viser korrespondancer Politiken har set, at der flere gange er blevet klaget til vognmænd og Mover, der kører for Coop Mad, fordi man har fundet beholdere med urin. En påtaler sendt til en af de selvstændige vognmænd Nemlig.com tilbage i 2018 lyder sådan:

»Kære vognmænd. Vi har igennem den seneste tid modtaget flere blå kasser retur med urin i og oplevet, at flasker med urin bare bliver smidt i returområdet.«

Til Politiken fortæller en række ansatte hos Nemlig.com og chauffører, at problemet fortsat er der, og som hos Coop Mad er blevet værre under coronanedlukningen. Desuden oplyser Fødevarestyrelsen til Politiken, at der i februar 2020 kom en klage over, at en levering fra Nemlig.com lugtede af urin.

De beskrevne forhold har ført til, at Fødevarestyrelsen vil føre et øget tilsyn med Nemlig.com, Mover og Coop Mad.

Nemlig.com skriver til Politiken, at problemet med urin i kasser ophørte efter 2018 og afviser, at der var urin at spore i transportkassen fra klagen. Coop Mad anerkender problemet, og de beklager, at det er sket. Man vil desuden forbedre forholdene ved længere ruter.

Movers direktør, Martin Christian Hansen, siger, at man i Mover tager problemet meget alvorligt.