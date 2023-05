Tirsdag morgen har lastbiler blokeret veje både i København og i Nordjylland, hvor der demonstreres mod den vejafgift, der er ved at blive behandlet i Folketinget.

Det er dog ikke i nærheden af de blokader, der blev lavet hele mandagen mange steder i landet.

Lastbilchaufføren Per Mark Jensen demonstrerede da også hele mandagen fra klokken 7.00 ved Kastrup og senere i Køge.

Men tirsdag har han droppet at lave mere blokade.

»Tirsdag passer jeg mit arbejde og medvirker ikke til nogen blokader,« siger han.

»Tirsdag passer jeg mit arbejde og medvirker ikke til nogen blokader,« siger han.

Lastbilchaufførerne er utilfredse med en ny kilometerafgift, der af hensyn til klima og miljø blandt andet betyder, at de skal betale 1,30 kroner pr. kørte kilometer.

»Jeg føler ikke, problemet bliver løst ved, at vi laver blokade, da der jo ikke bliver lyttet til os på Christiansborg. Men jeg har ikke givet op i forhold til at få løst det her. Det gælder om at få alle dansker med os,« siger Per Mark Jensen.

Tirsdag morgen holder flere lastbiler dog ude foran Christiansborg for at demonstrere.

Og kl. 17 mødes organisationerne Dansk Erhverv, DTL, DI og ITD med transportministeren og skatteministeren i Skatteministeriet, hvor den nye vejafgift skal drøftes.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) har dog gjort det klart, at regeringen ikke vil trække forslaget om højere vejafgifter til lastbiler tilbage.

»Jeg kommer ikke til at trække forslaget tilbage. Men vi lytter meget på den kritik og den bekymring, som det er et udtryk for,« sagde skatteministeren mandag til TV 2.