Siden Anja Leighton fredag i B.T. fortalte sin historie om at være deltager i et yderst ydmygende gymnasieritual i 2016, har først politikere og undervisningsministeren blandet sig i sagen, før Rungsted Gymnasiums rektor søndag oplyste, at gymnasiet nu vil slå hårdere ned på traditionen om drenge- og pigemiddage.

