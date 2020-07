My Olsens arbejdsplads har været lukket ned i tre en halv måned på grund af corona. Hun arbejder nemlig som charterguide i hotelbranchen på Mallorca.

Tirsdag havde hun første arbejdsdag efter nedlukningen.

»Det er dejligt at komme i gang igen, og det føles jo som et lille skridt i den rigtige retning. Samtidig er det lidt underligt at træde ind på et tomt hotel i juli måned. Det har jeg alligevel aldrig prøvet før,« siger 53-årige My Olsen.

For i havnebyen Alcudia, hvor 53-årige My Olsen arbejder, er der helt tomt. Enkelte lokale spaniere besøger byen om søndagen, men ellers er der ikke mange turister at passe op og vise rundt.

Det betyder også, at byens restauranter, der kæmper hårdt for overlevelse, ikke har meget at lave.

»Jeg bliver ked af at se det. Det er hårdt. Vi lever af turisme hernede. Det er meget trist.«

Ifølge My Olsen kan turisterne dog roligt besøge den spanske ferieø.

For der tages hånd om smittefare med regler om håndsprit og masker. Regler, der følges til punkt og prikke. De spanske kindkys er også skiftet ud med albuekys, så der er altså ingen fare på færde.

»Mallorca har været gode til at håndtere det. Der er sprit alle steder, tjenere går med masker, og man kommer ikke ind i en butik, hvis man ikke selv har maske på. Derudover lyder reglerne på Mallorca, at kan man ikke holde halvanden meters afstand, så skal man have maske på.«

Faktisk er My Olsen så tryg ved Mallorca, at hun nærmest er mere tryg dér end i Danmark.

»Folk tror, det er farligt at tage til Mallorca, og det gør mig ked af det. For det er det ikke, hvis bare man følger reglerne. Det er, som det plejer, bare med maske på,« fortæller My Olsen, der har boet i Alcudia siden 2001.