»Jeg kan næsten ikke passe mit arbejde. Vores familie er så presset.«

Sådan lyder det fra den frustrerede mor Charlotte Øllegaard fra Tårnby, der gennem de seneste knap fire år har kæmpet en sag for sin psykisk syge søn.

Hun kæmper for at få ham erklæret syg nok til at komme på et af kommunens botilbud med døgnstøtte.

Noget, der virker som en umulig kamp.

Kommunen bliver ved med at afslå, fordi de mener, at Charlotte Øllegaards 22-årige søn sagtens kan klare sig selv i en almen bolig. En afgørelse, moren langtfra er enig i og derfor har valgt at klage over til Ankestyrelsen.

»Han er paranoid skizofren og har en anderledes tilgang til virkeligheden, end den vi har. Han hører stemmer og bliver psykotisk. Jeg er ikke oppe i hans hoved, men jeg kan bare konstatere, at det står slemt til,« siger moren.

Hvorfor skriver B.T. om dette? Psykisk sygdom er landets største folkesygdom. Ifølge Bedre Psykiatri lider flere danskere af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme, og de senere år er antallet af psykisk syge steget eksplosivt.



Men der er bare ikke plads til alle de psykisk syge i systemet. Det betyder, at de syge kan blive placeret i egen bolig, selv om de skulle have været på et botilbud. Og de endnu mere syge, der skulle have været indlagt, kommer på et botilbud. B.T. vil i den kommende tid belyse de udfordringer, det skaber for alle parter, når systemet svigter. Både udfordringerne for de øvrige beboere omkring den syge i egen bolig, for den syge selv, der ikke får den rette behandling, og for de pårørende, der får overladt et tungt ansvar. Regeringen er netop påbegyndt arbejdet med en kommende 10-årsplan for psykiatrien – og netop derfor lader B.T. de mennesker og de stemmer, der indtil nu har følt sig overhørt, komme til orde.

Sønnen har været en del af det psykiatriske system de seneste tre år, og når han bliver udskrevet, er det altså hjem til familien, som så er dem, der står med ansvaret. Et tungt ansvar, fortæller Charlotte Øllegaard:

»Det har været og er et sindssygt hårdt forløb, fordi han er oppe om natten i hans psykoser, så vi har ligget søvnløse og skulle op og passe vores arbejde, og jeg har en yngre søn, der skulle op og passe sin skole,« siger hun.

Charlotte Øllegaard er mor til en psykisk syg dreng. Hun har i flere år kæmpet med kommunen for at få sønnen erklæret syg nok til et bosted.De mener dog, at han sagtens kan klare sig selv i egen bolig - og det mener moren ikke, de har noget grundlag for at kunne vurdere, da det jo er hende, der klarer alt for ham lige nu. Hun har valgt at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Charlotte Øllegaard er mor til en psykisk syg dreng. Hun har i flere år kæmpet med kommunen for at få sønnen erklæret syg nok til et bosted.De mener dog, at han sagtens kan klare sig selv i egen bolig - og det mener moren ikke, de har noget grundlag for at kunne vurdere, da det jo er hende, der klarer alt for ham lige nu. Hun har valgt at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Foto: Bax Lindhardt

Men når det eneste alternativ er at placere sønnen alene i en almen bolig, føler hun sig sat skakmat.

»Jeg vil være enormt utryg ved at lade ham bo alene. Jeg vil være voldsomt bange for, at han kommer til at rende rundt og være psykotisk, og der ikke er nogen, der tager hånd om ham,« siger hun.

Ifølge moren ser hun en klar grund til, at kommunen ikke vil erklære ham syg nok. Nemlig, at de tror, at han kan klare sig selv – det kan han bare ikke, mener moren. Det synes blot sådan, fordi forældrene sørger for alt, fra at han får mad og til ikke at blive kørt ned på gaden om natten.

Så mange er syge Hver 10. dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom til hver en tid. Det svarer til 580.000 danskere. Tallet er et konservativt tal antaget ud fra en række undersøgelser (BP 2019).

Hver fjerde dansker rammes af en psykisk sygdom, inden de fylder 50 år. Hvis man ser på hele livsforløbet, er tallet op mod hver tredje dansker (NCBI 2014).

Cirka 15 procent af børn og unge under 18 år har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år (Dalsgaard et al 2019).

Cirka halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14-årsalderen, og 75 procent af sygdommene er debuteret ved 24-årsalderen (Sundhedsstyrelsen 2012).

13 procent af danskerne har mentalt dårligt helbred og er dermed i risiko for at udvikle psykisk sygdom (Sundhedsstyrelsen 2017).

Blandt unge kvinder mellem 18 og 24 år oplever næsten hver fjerde (23,8 procent) at have dårligt mentalt helbred (Sundhedstyrelsen 2017).

Samlet set angiver 11 procent af skoleelever i alderen 11-15 år, at de har lav livstilfredshed (SIF 2019).

Alvorligt psykisk syge lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen (Psykiatriudvalget 2013, Banner 2019).

‍25 procent af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger (Sundhedsstyrelsen 2010).

57.100 børn og unge havde en psykisk sygdom i 2019. Det svarer til fem procent af 0-17-årige (Socialministeriet 2020).

Ca. to elever fra hver 9.-klasse har i dag en psykisk sygdom (Socialministeriet 2020). Kilde: Bedre Psykiatri

»Han har brug for døgnstøtte. Han får ikke taget sin medicin, hvis der ikke er nogen, der hjælper ham med det. Når han er psykotisk og render ud om natten, kan han være til fare for sig selv, hvis han for eksempel render ud foran en bus,« siger Charlotte Øllegaard.

For selv om kommunen kan visitere folk med psykiske lidelser til at få bostøtte, så mener moren ikke, at det ville være tilstrækkeligt. Både fordi hun er bange for, at sønnen ikke ville lukke dem ind på grund af hans manglende sygdomserkendelse. Og selv hvis de kom ind for at give ham medicin, tror hun ikke, det ville være nok.

»Han har brug for hjælp til at komme i gang med sin dag – og med sit liv. Han har været totalt isoleret de sidste tre år. Han ser ingen mennesker. Hvis ikke man er syg i forvejen, bliver man det af at være på et værelse med fire hvide vægge,« siger Charlotte Øllegaard.

Charlotte Øllegaard er mor til en psykisk syg dreng. Hun har i flere år kæmpet med kommunen for at få sønnen erklæret syg nok til et bosted.De mener dog, at han sagtens kan klare sig selv i egen bolig - og det mener moren ikke, de har noget grundlag for at kunne vurdere, da det jo er hende, der klarer alt for ham lige nu. Hun har valgt at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Charlotte Øllegaard er mor til en psykisk syg dreng. Hun har i flere år kæmpet med kommunen for at få sønnen erklæret syg nok til et bosted.De mener dog, at han sagtens kan klare sig selv i egen bolig - og det mener moren ikke, de har noget grundlag for at kunne vurdere, da det jo er hende, der klarer alt for ham lige nu. Hun har valgt at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Foto: Bax Lindhardt

Og det er ikke for at være en emsig og overbekymret mor. Det er simpelthen fordi, hun har set, hvor galt det kan gå. B.T. kunne lørdag fortælle, hvordan Christina Løtzch mistede sin 25-årige søn, der også led af paranoid skizofreni. Han havde heller ingen sygdomserkendelse og mente, han kunne klare sig selv.

Systemet greb ham ikke, og Christina Løtzchs søn endte på gaden, hvor han ligeledes endte sine dage.

Og så fatalt vil Charlotte Øllegaard ikke risikere, det kommer til at gå for hendes søn med et system, hun allerede nu mener ikke har levet op til sit ansvar.

»Det er lidt dårlig stil, at ingen tager ansvar – kommunen skyder hele tiden bolden over til psykiatrien. Jeg vil sige, at den kontaktperson, vi har i psykiatrien, kæmper virkelig, og hun siger også, at 'kommunen skal til at komme på banen med de tilbud, vi kan kun behandle ham, så længe han er her, vi kan ikke hjælpe ham med de andre ting',« siger Charlotte Øllegaard og fortæller, at sønnen for nyligt har ladet sig indlægge frivilligt på psykiatrisk afdeling.

Svar fra Tårnby Kommune Psykiatrichef i Tårnby Kommune, Leon Engly Honoré: Hvordan vurderer I, om en borger er ‘syg nok’ til at bo på bosted? »Efter deres ansøgning, indkalder vi borgeren til et møde, og så laver man en udredning af borgeren. Så kan man også, hvis man er i tvivl, tage på hjemmebesøg for at få kortlagt borgerens udfordringer.« Kan det ikke være svært at vurdere, når borgeren bor hjemme ved sin mor, som varetager alt for ham? »Det er altid svært at vurdere, uanset om de bor hos forældre eller hos sig selv. Men det er klart, at man må tage i betragtning, at det kan være forældre, en ægtefælle eller andre, der varetager opgaverne. Det ser vi tit - at det er noget, der skal tages med ind i vurderingen.« Spiller det så ind, når de pårørende siger, at det er et alt for tung ansvar for dem? »Ja, det tager man med i betragtningen, og så vurderer man det i forhold til, hvordan situationen ville se ud, hvis han boede i egen bolig. Ville der så være noget til hinder for, at man kunne understøtte borgeren i de opgaver, der er, som kommune. Hvis man ikke finder, at man kan det, så vil man sige, man er i målgruppen for et botilbud.« Kunne det spille ind, at man er oppe hver nat i sine psykoser? »Det kunne det sagtens. Det kan også være der, man som pårørende kan have svært ved at se, det kan give mening. Hvilke togså er svært for kommunen at vurdere. Der, hvor sygdommen bliver så invaldierende, at man blive rmeget psykotisk, der har man måske behov for socialpædagogisk bistand hele døgnet og natten.« Der er den her frustrerede mor, der står med valget om at lade sønnen bo for sig selv og risikere, at han dør i værste fald eller selv stå med det tunge ansvar for ham derhjemme. Hvad gør I i den slags sager med frustrerede pårørende? »Pårørende bliver sat i en situation , hvor de føler magtesløshed og er frustrerede over, at det ikke fungerer. I de situationer prøver vi at give råd og vejledning via sagsbehandler. Hvis der er behov for mere har vi er rådgivningstilbud med en psykolog.«

Ifølge formanden for Sind, Knud Kristensen, er det dybt utilstrækkeligt, at moren bliver efterladt med ansvaret for sin 22-årige syge søn, så snart han udskrives fra psykiatrisk afdeling.

»Det er en helt umulig situation at stille moren i. Det kan man bare ikke byde folk,« siger Knud Kristensen.

For det er hun slet ikke uddannet til, og så mener formanden altså, at der er et helt generelt problem med, at kommuner og regioner – altså psykiatrien – arbejder for dårligt sammen.

»Det handler om, at den ene sektor ikke må slippe borgeren, før den anden har taget over,« siger han.

Noget, han desværre ofte ser ske.

Og derudover undrer det ikke Knud Kristensen, at det er så svært – ja stort set umuligt – for moren at få kommunen til at tilbyde hendes søn en plads på et botilbud. Der er nemlig generelt kommet flere personer med psykiske lidelser, hvilket presser hospitalerne til det yderste – og på den måde presses der videre hele vejen rundt:

»Det betyder, at de meget syge kommer ud på botilbuddene, og så bliver de, der ellers skulle have være på et botilbud, flyttet ud i egen bolig. Det er en gøgeungeffekt i flere led.«