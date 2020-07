»Jeg forstår ikke, hvordan man kan være så ligeglad med et andet menneske.«

Ordene kommer fra Charlotte Ahm, der nu i flere år har kæmpet en sag som værge for sin farmor.

Farmoren Else på 90 år har nemlig på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus været udsat for så ringe en pleje og omsorg, at indtil videre én medarbejder er blevet afskediget.

Den ældre kvinde har blandt andet været udsat for fejlmedicinering, manglende skift af bleer, røde mærker på lårerne og at være blevet hængt op i en sele i næsten 15 minutter.

Det er flere år siden, at Charlotte Ahm fik nys om, at hendes farmor bestemt ikke fik en værdig behandling på Kongsgården.

»Det handlede om fejlmedicinering, manglende sundhedsfaglig viden og ingen handling på min farmors problemstillinger. Men det var endnu værre, at de ikke reagerede eller forbedrede noget, når vi klagede,« fortæller Charlotte Ahm til B.T.

B.T. vil meget gerne afdække omsorgssvigt på plejehjem, bosteder og lignende i Danmark, så hvis du eller en af dine nære har været udsat for det, så må du hjertens gerne skrive en mail på sebj@bt.dk.

Charlotte henvendte sig til kommunen, men løb også her panden mod en mur.

Så da hun en dag fandt ud af, at Else havde hængt 15 minutter i en sele over sengen og fået røde mærker af episoden, tog hun kontakt til TV 2.

Det landsdækkende medie valgte herefter at foretage skjulte optagelser i Elses plejebolig for at afdække det mulige svigt.

Og efter 16 dage var dokumentationen klokkeklar.

Optagelser, som Ekstra Bladet mandag offentliggjorde på trods af et fogedforbud, viser, hvordan Else hænger i en sele og giver udtryk for sin smerte et utal af gange, ligesom en anden video afslører, at plejemedarbejderne taler nedladende om de pårørende.

Selv om Charlotte var bekendt med den uacceptable pleje, var det alligevel et chok at se de skjulte optagelser fra TV 2.

»Jeg var rystet. Hvis ikke jeg selv havde stået i denne situation, så ville jeg ikke tro, det kunne være så slemt, som det var. Jeg synes, det er sindssygt skræmmende, at det er det, vi kalder et velfærdssamfund,« fortæller hun.

Først da TV 2 gik ind i sagen, fik det konsekvenser for Kongsgården, hvor plejehjemslederen blev fyret, men Charlotte mener ingenlunde, at det er nok.

»Det skuffer mig helt vildt, at der ikke er sket mere. Der skal simpelthen ryddes ud fra højeste til laveste sted. Det her er så uacceptabelt,« fortæller Charlotte.

I dag er Else blevet flyttet til et andet plejehjem og har nu ifølge Charlotte fået det bedre. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at hun er mere smilende.

Men her stopper det ikke for Charlotte, og det er der en særlig grund til.

»Jeg har modtaget henvendelser fra pårørende fra hele Danmark, der også har problemer med omsorgssvigt og dårlig pleje, og som spørger, hvad de skal gøre. Så det viser jo bare, at min farmor ikke er den eneste, der bliver behandlet helt uacceptabelt,« siger hun.

I Aarhus Kommune indrømmer man omsorgssvigtet og har i øvrigt sat en undersøgelse i gang.

»Jeg er dybt, dybt ulykkelig over, hvad der vises på den film. Det har også fået store konsekvenser. Der er sket fyringer, og der er givet advarsler, og lige nu venter vi på en kulegravning af hele sagen,« siger Jette Skive (DF), der er ældrerådmand i Aarhus Kommune, til Ritzau.