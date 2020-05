Corona-krisen betyder hjemmearbejde og flere kilo på kroppen. I hvert fald for nogle danskere. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Buisness Danmark.

Undersøgelsen, der blev afsluttet tidligere på ugen, viser, at 27 procent af de adspurgte danskere har taget på i løbet af de seneste uger. Og det kan 45-årige Charlotte Petersen fra Stege nikke genkendende til.

Det fortæller hun torsdag til B.T.:

»Jeg har vel taget omkring fem kilo på. Det kan jeg mærke, når jeg skal lukke bukserne. Men hvad skal jeg ellers lave herhjemme end at gå spise snacks hist og her?«

45-årige Charlotte Petersen.

Charlotte Petersen var ellers inde i en god periode, hvor hun trænede meget, mens hun fulgte kostplaner fra internettet.

Men den seneste tid har lysten til at træne ikke været eksisterende.

»Jeg har altid været en stor pige, og min læge har sagt, at jeg skal passe på min kost. Derfor træner jeg både fitness og zumba. Desværre har energiniveauet været lavt den seneste tid, mens maden er blevet mere junk-agtig.«

Charlotte Petersen er under uddannelse, men er hjemme for tiden, fordi alt undervisning foregår online.

Og hun er ikke den eneste, der har fået ekstra på kroppen i løbet af corona-krisen. Det har 18-årige Sabrina Andreasen fra Roskilde ligeledes.

»Jeg havde egentlig tabt mig 10 kilo siden december, men så lukkede fitness, og man er mere hjemme og mere i køleskabet. Derfor har jeg taget tre til fire kilo på, mens der har været corona.«

Sabrina Andreasen erkender, at hun nok ikke kommer tilbage til den gamle rutine, før fitness åbner igen.

»Jeg har det blandet med hele situationen. Nogle dage har jeg det fint, mens jeg andre dage er skuffet over mig selv. Men jeg kommer ikke væk fra chokoladen, når situationen er, som den er.«

18-årige Sabrina Andreasen.

Formand for arbejdsmiljøudvalget hos Business Danmark og personlig træner, Tobias Bai, har et bud på, hvorfor 27 procent af de adspurgte danskere har taget på.

»Tilgængeligheden for noget øger sandsynligheden for at vælge det. Derfor er det meget nemmere at åbne en snickers end at skulle tage gulerødder ud af posen og skrælle dem.«

Tobias Bai synes, at danskerne skal huske viljestyrken, når køleskabet kalder derhjemme, og han har et forslag til, hvordan man få lidt motion ud af arbejdsdagen.

»Først og fremmest skal man lave et adfærdsdesign. Derudover kan man gå en tur, mens man snakker med kunder eller kollegaer i løbet af en dag i stedet for bare at sidde ved computeren.«

Tobias Bai er formand for arbejdsmiljøudvalget i Buisness Danmark. Derudover er han personlig træner. Foto: Privat.

Har din kropsvægt ændret sig i løbet af corona-tiden? Det er spørgsmålet, som de adspurgte har skulle svare på i undersøgelsen, som YouGov har lavet for Buisness Danmark.

Her svarer 10 procent, at de har tabt sig, 27 procent svarer, at de har taget på, og 60 procent svarer, at vægten er uændret. Tre procent har ikke ønsket at svare. Over 1.000 borgere har medvirket.

Nu vil forskere fra DTU Fødevareinstituttet gribe chancen for at kortlægge, hvad 18-65-årige danskerne spiser og drikker, og hvor meget de bevæger sig i den forandrede hverdag.

Det skal ske ved at gennemføre en online spørgeskemaundersøgelse i uge 14 og 15 med deltagelse af 1.300 danskere fra YouGovs nationale webpanel.