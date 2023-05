Der har lørdag eftermiddag været 'jordskælvslignende rystelser' på Østbornholm.

Dem mærkede Charlotte Petersen, da hun var i gang med at servere for gæsterne i datterens café på havnen i Nexø.

»Jeg var på vej hen til døren, og der har vi sådan en klokke, der ringer, når døren åbner, den klirrede, selvom døren ikke blev åbnet,« forklarer Charlotte Petersen.

Hun arbejder med at servere mad for kunderne i datteren Maries café.

Charlotte Petersen fortæller videre, at hun ikke var den eneste, som bemærkede rystelserne.

»Nogle af gæsterne spurgte, om der var tale om torden,« forklarer hun.

Rystelserne var ikke af en karakter, hvor hun selv mærkede dem fra jorden.

Det var via andre ting.

»Vinduerne rystede og knirkede,« fortæller Charlotte Petersen.

Hun anslår, at det hele varede 15 minutter.

Hun nåede da også at undre sig over, hvad det var, der skete.

»Jeg begyndte at tænke, om det var en militærøvelse. Men de plejer bare at være gode til at varsle os. Så tænkte jeg, om det kunne være en eksplosion, for der havde været noget udrykning til en brændende bil tidligere,« forklarer Charlotte Petersen.

Endnu står det ikke klart, hvad det præcis er, der har ramt Østbornholm.

Hverken Bornholms Politi eller Forsvarets Operationscenter er ifølge TV 2/Bornholm bekendt med aktiviteter, der kan have forårsaget rystelserne.

Tidligere på eftermiddagen skrev Bornholms Politi følgende:

'Vi modtager i øjeblikket flere anmeldelser om jordskælvslignende rystelser på Østbornholm. Vi undersøger forholdet nærmere i tæt samarbejde med relevante myndigheder og giver opdatering, når vi har yderligere.'

B.T. følger sagen.