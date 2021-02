Det kom helt bag på Charlotte Novella, da den lille pakke dumpede ind ad døren.

»Jeg blev vildt glad. For det første var det en megasød gestus, og desuden havde de slet ikke behøvet at gøre noget, for de havde jo allerede givet mig et afslag,« siger hun.

For nej, Charlotte Novella fik ikke det job som Marketing Manager hos InboundCPH, som hun havde søgt. Det havde hun også fået at vide via et telefonopkald efter jobsamtalen, men alligevel fik hun efter yderligere nogle dage endnu en hilsen fra virksomheden.

Her ankom tidligere i denne uge et brev med en længere begrundelse for afslaget samt en lille træfigur, en Kay Bojesen-abe. Du kan se det her:

»Jeg har aldrig prøvet noget lignende før. Mange har lagt vægt på aben, men i virkeligheden var det brevet, jeg blev mest glad for. For det er en ærlig tilbagemelding og noget, jeg kan bruge konstruktivt i forhold til andre jobsamtaler,« siger Charlotte Novella.

Hun har – som mange andre jobsøgende – tidligere prøvet at søge et job uden nogensinde at høre noget fra virksomheden. På samme måde hører man ofte historier om ansøgere, der har haft dårlige erfaringer med jobsamtaler. Det var også grunden til, at hun besluttede sig for at dele et billede af brevet og træaben på LinkedIn.

Og her er Charlotte Novella nærmest blevet blæst omkuld af den respons, hun har fået.

Der er kommet hundredvis af kommentarer, tusindvis af likes og hundredtusindvis af visninger. Mere end 450.000 personer har faktisk set opslaget, hvori hun kommer med en opfordring til, at 'bare lidt flere ville tænke over, at der faktisk sidder én i den anden ende, der gør sig umage'.

»Jeg tror, at jeg har ramt en masse, der har følt det samme som mig: At det er et kæmpe slid at søge job. Jeg kunne sagtens have skrevet et surt opslag på LinkedIn om de virksomheder, store som små, der aldrig er vendt tilbage. Hvilket bare efterlader én med en følelse af 'nå, gad vide, hvordan de ellers behandler deres medarbejdere'. Jeg tror ikke, at virksomheder er klar over, at det faktisk er en stor del af deres brand, hvordan de behandler deres ansøgere,« siger Charlotte Novella, der altså i stedet delte den positive historie:

»Jeg ville egentlig gerne ramme alle dem, der ansætter folk, for at få dem til at reflektere over, hvordan de opfører sig, når de ansætter. Mit mål med det var at sige: Det her er en god historie, og det er dejligt at blive behandlet sådan. Måske skulle vi allesammen gøre lidt mere af det.«

Og så runder vi lige InboundCPH, hvor det var direktør Henning Madsen, der sendte brevet til Charlotte Novella på vegne af firmaet. Og til andre ansøgere.

»Vi ved, at det er en svær tid for mange, og at det er svært at være arbejdsløs. Det er meget lidt anerkendt, at det faktisk kan være et fuldtidsjob, for man tænker på det 24/7 og kan ikke bare holde fri kl. 16. Ansøgerne har brugt meget tid på at skrive en motiveret ansøgning, de har sat sig sindssygt godt ind i vores virksomhed og har stillet de rigtige spørgsmål til samtalen, så det mindste, vi kan gøre, er at tage det lige så seriøst den anden vej. Derfor tager vi os tid til at forklare, hvorfor de ikke fik stillingen,« siger Henning Madsen, der også altid giver tips til, hvad ansøgerne kan gøre anderledes ved ansøgninger eller jobsamtaler i fremtiden:

»Og det kan jo også være, at vi støder på dem senere, og så er det jo rart, at man har givet dem et godt indtryk af virksomheden.«