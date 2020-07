»Fuldstændig uacceptabelt« og »grotesk«.

Charlotte Ahm lægger ikke fingre imellem, når det kommer til plejehjemmet Kongsgårdens behandling af de ældre beboere.

Ordene kommer, efter Charlotte har læst bemærkningerne fra det tilsyn, der blev foretaget på Kongsgården 28. maj 2020.

Flere måneder forinden havde Charlotte henvendt sig kritisk til plejehjemmet, fordi skjulte videooptagelser viste, at hendes farmor, 90-årige Else, mildest talt blev behandlet uacceptabelt.

Klip fra TV 2's dokumentar. Foto: EB.dk Vis mere Klip fra TV 2's dokumentar. Foto: EB.dk

Herefter fulgte møder med Kongsgårdens ledelse og repræsentanter fra Aarhus Kommune, men alligevel viser B.T.s nye afsløring, at et varslet tilsyn i slutningen af maj gav anledning til flere kritikpunkter.

Blandt andet fremgår det, at det aarhusianske plejehjem havde problemer med fyldestgørende dokumentation, hvilket kommer til udtryk i journaler, der er mangelfulde eller ikke er opdaterede, ligesom personalet også fejlede med dokumentationen i forhold til de ældres demenssygdom.

Og de konklusioner fra tilsynet, som B.T. er kommet i besiddelse af gennem en aktindsigt, overrasker ikke Charlotte.

»Det overrasker mig jo desværre ikke. Det er de samme ting, som vi har 'punket' dem for i lang tid. Og det er da fuldstændig uacceptabelt,« fortæller hun.

Eksempelvis husker Charlotte flere gange, hvor hun den ene dag har gjort personalet på Kongsgården opmærksom på noget vigtigt med farmoren, der skulle skrives ned, for så at komme ind dagen efter og finde ud af, at det nye personale ikke anede noget, og at der ikke stod noget i Elses journal.

»Det var decideret grotesk, og det er decideret grotesk, at det stadig fandt sted i slutningen af maj, hvor de ovenikøbet havde set dokumentaren. Det bekræfter mig bare i, at jeg har haft ret, når jeg har sagt, at deres pleje er under al kritik,« siger hun.

90-årige Else. Vis mere 90-årige Else.

På trods af den manglende dokumentation – og en række andre kritikpunkter – fremgår det af bemærkninger, at man ved tilsynet, som plejehjemmet var blevet varslet om, noterede 'god stemning, god tone og adfærd blandt engagerede medarbejdere’.

Men det giver Charlotte ikke meget for.

»Det er i hvert fald ikke det, som vi oplevede, men det er jo også nemt at have god stemning og god tone, når man ved, at der kommer et tilsyn. Så det betyder intet,« gør hun klart.