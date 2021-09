Hos Fyns Politi har man fået to nye kollegaer med logrende haler og skarpe snuder.

Det er hunde-brødrene Charlie og Lunte, der netop er færdiguddannede sprængstofhunde som de første på Fyn.

Brødrene, der bare er 13 måneder, har været igennem mange tests, for at blive godkendt til det unikke arbejde.

Det skriver Fyns Politi i et opslag på Facebook.

For at man kan kalde sig uddannet sprængstofhund, skal hundene nemlig vise, at de kan gå pænt i snor, afsøge lokaler og finde sprængstof, der er gemt.

Charlie og Lunte er ikke de eneste, der har været på skolebænken. Også hundene Buller og Viktor skal til deres endelige test om 14 dage.

Hundene skal hjælpe politiet i deres daglige arbejde.