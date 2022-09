Lyt til artiklen

Prins Harry pressede på, men uden held.

Det ville »ikke være passende«, lød det afvisende fra hans far, daværende kronprins Charles.

Endda på selve dagen for dronning Elizabeths død kunne kontroverserne i det britiske kongehus omkring den yngste prins ikke holdes nede. Det skriver The Sun.

En kilde med indsigt i begivenhederne fortæller nu til mediet, hvorfor prins Harry nåede for sent frem til Balmoral torsdag 8. september til at kunne nå et sidste farvel til sin farmor.

Prince Harry (bagerst i midten) ankommer alene til Balmoral torsdag 8. september. Efter dronning Elizabeths død. Foto: Scott Heppell Vis mere Prince Harry (bagerst i midten) ankommer alene til Balmoral torsdag 8. september. Efter dronning Elizabeths død. Foto: Scott Heppell

»Harry havde så travlt med at forsøge at få Meghan med til Balmoral og skændes med sin familie, at han missede flyet,« lyder det.

Også hans far måtte altså ringe op og afvise prins Harrys ønske om at få sin hustru med til slottet i Skotland.

Imens fløj storebroren prins William – uden sin hustru Catherine – sammen med onklerne prins Andrew og prins Edward fra London.

Og på grund af polemikken skulle prins Harry altså først senere været kommet alene afsted med et fly, og han var stadig i luften, da dronning Elizabeths død blev annonceret.

Prins Harry er på vej ombord på et fly i Aberdeen tidligt fredag morgen dagen efter dronning Elizabeths død. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Prins Harry er på vej ombord på et fly i Aberdeen tidligt fredag morgen dagen efter dronning Elizabeths død. Foto: PHIL NOBLE

Fremme på Balmoral var stridighederne dog ikke ovre, ifølge The Sun.

Her skulle prins Harry have været »så rasende«, at han nægtede at spise en sen aftensmad med resten af den nærmeste familie, kronprins Charles og hustruen Camilla Parker-Bowles samt prins William.

»Det var en kæmpe afvisning,« som kilden siger til mediet.

Allerede meget tidligt fredag morgen rejste prins Harry som den første tilbage mod London, hvor han blev genforenet med Meghan Markle på Frogmore Cottage ved Windsor.

Her deltog de sammen med den royale familie i de resterende arrangementer efter dronningens død.

Prins Harry og Meghan Markle fløj tirsdag i denne uge, dagen efter dronning Elizabeths begravelse, tilbage til USA.