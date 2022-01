1. Januaroprydning i garderoben

Your2Hand Closet er et sammensurium af tøj og accessoires, som stifterne bag butikken sælger for aalborgensere, der vil rydde ud i garderoben.

Hvis din garderobe også trænger til at blive kigget efter i sømmene, kan du udnytte butikkens nye tiltag.

Nu kører de nemlig med et januartilbud, hvor man kan få halv pris på at leje plads på 20 bøjler.

Så tag dine gamle hårspænder, skovmandsskjorter og gallakjoler i hånden og smæk dem op hos Your2Hand Closet i Gravensgade. Læs mere om kampagnen på deres Instagram.

2. Udvid netværket

Hvis LinkedIn var et arrangement, var det nok 'bobler og netværk'-nytårskuren ved Holte Vinlager.

Den centralt beliggende vinbutik åbner 14. januar dørene klokken 18, hvor gæster vil blive udstyret med champagne og let forplejning.

Derefter står den på taler og snakke om forventningerne til det kommende arbejdsår, ledt an af erhvervskonsulent Sina Harbo.

Vil du derfor starte det nye år med dugfriske kontakter og et glas samtalebobler, kan billetter købes her.

3. Løb, løb, løb

Fra alkoholindtag til en aktiv eftermiddag.

Løbeklubben RunningNow starter nu nye løbehold for året, og for at lokke din indre motionsentusiast ud har de et januartilbud.

Der er gratis prøvetime, og til de næste 25 tilmeldte bliver hele januar gratis. Og sidder du så og tænker »det gider jeg ikke, for det er sikkert bare en masse atleter med en fedtprocent på 5, der med det samme løber fra mig og mine julekilo«, så frygt ej. Der er nemlig hold til alle løbeniveauer.

Se mere om tilbuddet på klubbens hjemmeside.