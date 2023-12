Fredag aften har Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S) holdt tale og tændt lys ved en ceremoni ved Københavns Rådhusplads.

Ceremonien var til minde for de børn, der er blevet såret og dræbt under krigen i Gaza.

»Børnene er de mest dyrebare, vi har. Børnene er håb for en bedre fremtid. Børnene er kernen i vores samfund. Derfor er tabet af vores børn er noget af de aller mest ubærlige, vi kan opleve som mennesker,« lød det i talen fra Sophie Hæstorp Andersen.

Arrangørerne kalder ceremonien en "sorgmanifestation", og Sophie Hæstorp Andersen slog fast, at det gælder om at have fokus på netop børnenes sorg.

»Vi er samlet her i dag for at mindes alle de tusindvis af uskyldige børn, der er blevet såret og dræbt i den tragiske og blodige konflikt,« sagde overborgmesteren.

Krigen i Gaza brød ud, efter at den militante bevægelse Hamas angreb Israel, dræbte 1200 personer og tog 140 personer som gidsler 7. oktober.

Se video fra ceremonien oppe over artiklen.